Amici, un altro addio che nessuno si aspettava: scoppia la feroce polemica

Ad Amici 23 un’eliminazione ha colto di sorpresa tutti e ha spinto il pubblico a protestare sui social. Scopriamo insieme di chi si tratta.

A settembre è iniziata una nuova edizione di Amici che ha visto alcuni cambiamenti per quanto riguarda i professori. Tra i docenti di canto, Arisa ha abbandonato il programma e al suo posto è ritornata Anna Pettinelli. Nel ballo invece sono stati confermati Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Il meccanismo del talent invece è rimasto invariato con i banchi che sono stati assegnati agli allievi. In ogni puntata ognuno di loro deve confermare di meritare quel posto e può essere messo in sfida, sostituito o eliminato dal proprio coach.

Abbiamo già assistito a eliminazioni e abbandoni. Spacehippiez è stato infatti eliminato in una sfida immediata contro SamuSpina che poi qualche settimana dopo dal suo ingresso, a sorpresa, ha deciso di abbandonare il programma. In questi giorni abbiamo visto anche come il banco di Simone sia traballante con la sua maglia che è rimasta in sospeso per tre puntate. Sorte analoga sta vivendo Matthew che ha deciso di dare una svolta al suo percorso cambiando prof: da Rudy Zerbi ad Anna Pettinelli.

Amici, un addio fa scatenare la protesta

In bilico ad Amici c’è anche Nicholas, allievo di Raimondo Todaro che però non piace ad Alessandra Celentano. Il ballerino è continuamente nel mirino della prof che gli dà voti bassi. Anche il cantante Holly Francisco non è molto apprezzato da Rudy Zerbi mentre è difeso dalla sua insegnante, Anna Pettinelli. Cosa succederà a loro nelle prossime puntate? Intanto un’altra eliminazione ha scatenato i social.

Si tratta di Elia Fiore, il 25enne di Vicenza, che ha dovuto abbandonare il programma per volere del suo insegnante Emanuel Lo. Convocato in studio, il docente ha spiegato come il percorso di Elia ad Amici 23 sia giunto al termine. Un momento toccante, fatto a malincuore, ma che era necessario. Elia infatti era sempre tra gli ultimi posti nelle classifiche della domenica e la sua arte non è riuscita a emergere.

L’insegnante ha deciso di eliminarlo senza neanche fargli fare la sfida. Sui social in tanti hanno commentato negativamente questa scelta e speravano di poter vedere ancora ballare il giovane che ha portato le sue coreografie all’interno della scuola. Elia infatti era stato scelto in passato da Samuele Barbetta, ex allievo del talent, per far parte del corpo di ballo dei concerti di Sangiovanni.