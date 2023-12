Antonella Clerici non sta più nella pelle, dopo la diretta svela tutto: “E’ sempre una grande emozione”

Antonella Clerici non sta più nella pelle e ha deciso di svelare tutto. La conduttrice si sente molto emozionata e lo ha detto ai suoi fan.

Questo è un bel periodo lavorativo per Antonella Clerici. La conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno” sta conducento anche a “The voice kids”, programma televisivo che sforna tantissimi piccoli talenti. La trasmissione va in onda su Ra2 ed è una nuova versione del format musicale “The voice”. Nel talent show sono nati tantissimi mini cantanti tra cui Melissa e Ranya partecipanti al Junion Eurovision song contest.

Antonella Clerici si è rivelata una conduttrice molto adatta a questo programma, poiché ama molto i bambini come ha dimostrato anche in precedenti trasmissioni condotte da lei sulla Rai, ad esempio “Ti lascio una canzone”. Recentemente la showgirl ha fatto una rivelazione che ha commosso il pubblico che la segue sui social, dove è molto attiva e ha quasi 1 milione di follower. Le sue dichiarazioni sono molto sincere.

Antonella Clerici commuove ed emoziona i suoi fan: dopo la diretta svela tutto

Come detto Antonella Clerici è molto impegnata con “The Voice Kids” e ce la sta mettendo tutta per appassionare il pubblico da casa con i piccoli concorrenti che si stanno esibendo e dimostrando di avere una voce pazzesca, nulla da invidiare ai cantanti adulti professionisti. La conduttrice ha svelato un retroscena che riguarda proprio la sua trasmissione di Rai1 che non ha lasciato indifferenti i suoi fan. Ecco cosa ha detto.

Antonella ha pubblicato una storia su Instagram che è stata vista da un milione di persone. Sulla foto che la ritrae a The voice Kids scrive: “passano gli anni ma è sempre un’emozione entrare in studio”. Accanto al testo un’emoticon che le somiglia molto e che rappresenta una donna bionda con gli occhi a cuore. La storia di Antonellina ha emozionato tantissimo i fan, che la considerano una delle donne più genuine della Rai.

Il suo programma è emozionante perché mette in scena tanta tenerezza, con i piccoli protagonisti che si esibiscono nelle loro canzoni preferite. Una delle passioni più grandi per Antonella Clerici è quella di emozionare il pubblico e trasmettere sempre qualcosa. Anche in questa occasione il popolare volto della Rai è riuscita a lasciare il segno facendo commuovere i suoi fan che da tempo la seguono sui social.