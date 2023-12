Qui era una bimba innocente, oggi è una vera icona del cinema e della tv: la riconosci?

In questa foto pubblicata su Instagram era solo una bimba innocente, oggi invece è diventata una donna e una vera icona del cinema e della televisione. La riconoscete?

Nella sua carriera ha lavorato a film molto importanti, riuscendo a raggiungere dei risultati straordinari. Il pubblico la ama, ma riconoscerla in questa foto da bambina non è di certo facile.

Non vogliamo però svelarvi subito il suo nome per questo partiremo con una serie di indizi per cercare di farvi capire di chi stiamo parlando. L’attrice in questione è una nota figlia d’arte ed è nata a Roma il 20 settembre del 1975 e in carriera oltre a recitare ha fatto anche la regista, la sceneggiatrice e la cantante. Viso incredibile e fisico straordinario ancora oggi a 48 anni è una donna bellissima.

In grado di conquistare chiunque con uno sguardo l’artista è stata al centro anche di numerose polemiche in passato. Il punto più alto della sua carriera l’ha vista vincere due David di Donatello e un Nastro d’Argento. Ancora non avete capito di chi stiamo parlando? Presto ve lo sveleremo.

Era una bimba innocente, oggi è una star

Continuando a parlare di questa artista possiamo aggiungere che ha esordito al cinema ad appena 11 anni in Demoni 2… L’incubo ritorna di Lamberto Bava. In casa sua ha respirato cinema fin da quando è nata visto che il padre è un regista di straordinaria fama e la mamma, scomparsa da poco, era una grande attrice.

Stiamo parlando di Asia Argento, figlia del re delle tenebre Dario e di Daria Nicolodi. In carriera si è tolta tantissime soddisfazioni lavorando in diversi film del padre e anche per altri registi dal valore internazionale come Abel Ferrara, Michael Radford e Gus Van Sant. Spesso Asia però è finita sulle prime pagine dei rotocalchi rosa per la sua vita privata. Si è parlato infatti molto della sua storia d’amore con Morgan, ma anche del flirt con Fabrizio Corona.

Asia è però una donna dallo straordinario talento che è riuscita in carriera a fare tantissime cose, dimostrando di essere brava in qualsiasi contesto. E se si è fatta conoscere soprattutto come attrice nel corso del tempo l’abbiamo vista ottenere ottimi risultati anche come regista. Inoltre ha recitato anche a teatro, scritto libri, partecipato a numerosi programmi anche come conduttrice. Purtroppo però di lei si è parlato molto più per quello che è successo nella vita privata che per le grandi cose fatte in campo artistico.