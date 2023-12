Maria De Filippi, il dramma senza fine svelato soltanto ora: tutti in lacrime

Maria De Filippi continua a vivere un dramma che si può considerare senza fine. Tutti i fan della conduttrice sono in lacrime e dispiaciuti per lei.

Queen Mary è un personaggio amatissimo dal pubblico italiano. Negli anni infatti è riuscita a costruirsi un’immagine importante grazie alla sua competenza e alla sua professionalità.

Personaggio poliedrico, la conduttrice è riuscita a regalarci momenti di televisione molto importanti. Negli anni tre delle sue trasmissioni sono diventate punti fermi di Mediaset e Canale 5. Con Uomini e Donne ha fatto conoscere tantissime coppie, mentre con Amici ha lanciato numerosi talenti. Senza dimenticare C’è Posta per Te dove ha regalato una seconda chance a molte famiglie.

Maria piace alla gente anche perché è una donna semplice che non si è mai resa protagonista di nessun tipo di polemica. Inoltre è riuscita a conquistare il pubblico parlando di storie verso le quali il pubblico ha provato una profonda e costante empatia. Oggi però il momento è innegabilmente difficile e per la donna questi saranno giorni davvero molto difficili da affrontare.

Che succede a Maria De Filippi?

Maria De Filippi è costretta ad affrontare dei giorni non proprio semplici, sarà messa di fronte a un qualcosa che non ha ancora mai affrontato. I fan sui social network si sono già scatenati cercando di sostenerla, senza dimenticare ovviamente la famiglia e anche gli amici che sono per lei degli angeli custodi.

Questo per la regina della televisione sarà il primo Natale senza Maurizio Costanzo. L’amato marito di Maria è scomparso lo scorso 24 febbraio all’età di 85 anni lasciando nella sua vita, e in quella di molti italiani, un vuoto incolmabile. La De Filippi sarà dunque per la prima volta senza di lui in un momento in cui per tutti la famiglia è centrale, quello del Santo Natale.

Lo passerà sicuramente con il figlio Gabriele e il fratello Giuseppe che sono le due persone più importanti della sua vita. Non mancherà per Maria l’incontro consueto con Camilla e Saverio, figli avuti da Costanzo con la prima moglie Flaminia Morandi e con i quali ha un rapporto davvero straordinario.

Senza dimenticare i tanti amici che nel corso della sua carriera l’hanno sempre sostenuta come per esempio Mara Venier e anche Stefano De Martino. Maria non sarà dunque sola, ovviamente, ma nonostante questo più di un pensiero volerà verso il cielo dove Costanzo la guarderà con il solito sguardo bonario e l’amore con cui l’ha protetta in tutti questi anni.