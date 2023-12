Francesco Totti, al docufilm di Ilary Blasi reagisce così: spuntano i primi scatti dopo la “confessione” dell’ex moglie

Francesco Totti è stato un grandissimo campione di calcio. Ma ecco cosa ha fatto dopo l’uscita del docufilm di Ilary Blasi.

Francesco Totti è sotto la lente d’ingrandimento dell’opinione pubblica dopo l’uscita del docufilm Unica su Netflix. Ma come ha deciso di prendere le rivelazioni? Ecco tutti i particolari.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno rappresentato a lungo una coppia da favola. Belli e di successo hanno fatto sognare i loro fan che li consideravano indistruttibili. La loro storia d’amore è iniziata nel 2002 e tre anni dopo sono convolati a nozze con un figlio in arrivo. Il loro matrimonio è stato ripreso da Sky. Nel frattempo la coppia ha ingrandito la famiglia e dopo Cristian sono arrivate anche le sue sorelle: Chanel e Isabel. Nel 2017 lo sportivo ha lasciato la maglia della Roma tra lacrime e applausi. Quello è stato sicuramente un periodo molto difficile per lui.

Nel 2022, dopo rumors che si erano sparsi nei mesi precedenti, è arrivata la doccia fredda: i due hanno annunciato il divorzio. Da quel momento è iniziata la guerra tra i due a suon di accuse reciproche culminate nell’intervista del giocatore al Corriere della Sera. In quell’occasione il campione aveva dichiarato di non essere stato il primo a tradire. Dopo mesi di sospetti la showgirl ha detto la sua in un docufilm che ha gettato nuova benzina sul fuoco. Ma come ha risposto il suo ex marito?

Francesco Totti di nuovo nell’occhio del ciclone

L’ex capitano della Roma è stato investito da una nuova ondata di pubblicità a seguito dell’arrivo sulla piattaforma di streaming più seguita del documentario Unica dove la sua ex moglie ha raccontato la propria verità circa la fine del loro matrimonio.

Ilary Blasi ha descritto un Francesco Totti geloso di lei e del suo successo in tv. La conduttrice ha anche dichiarato che potrebbe averla tradita anche se non ha mai avuto prove concrete. Ma cosa ha detto il pupone dopo questo ciclone mediatico? Il settimanale Chi ha paparazzato l’ex goleador a cena con la sua nuova fidanzata: Noemi Bocchi.

I due si sono scambiati tenere effusioni senza nascondersi, sereni e sorridenti come se nulla fosse accaduto. I due sono apparsi davvero in sintonia e senza preoccupazioni. Dopotutto la vera battaglia è quella che si condurrà in tribunale e per questo il prossimo appuntamento è stato fissato per il 24 gennaio. Nel frattempo l’imprenditore prende tutto con calma e si rilassa.