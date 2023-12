Stefano De Martino, avete mai visto la sua casa post-Belen? Extralusso, un dettaglio lascia senza fiato

Stefano De Martino ha una casa favolosa, lo show man non ha badato a spese per arredarla. E’ una piccola bomboniera con oggetti di alto design.

Stefano De Martino dopo essersi lasciato con Belen Rodriguez è tornato a vivere nella sua casa extra lusso. In realtà lo show man e la bella argentina non erano tornati a convivere a tutti gli effetti. Nella casa del bel napoletano c’è un dettaglio davvero meraviglioso.

Lo show man è un amante del lusso e degli oggetti di design e per questo casa sua è una vera e propria bomboniera, curata in ogni dettaglio. L’ambiente è caldo e accogliente, un luogo che fa venire voglia di passarci il tempo. Infatti Belen trascorreva molto tempo qui.

La casa di Stefano De Martino, il dettaglio super che non sfugge a nessuno

Stefano De Martino a Milano ha un appartamento davvero molto bello, una casa con un grande salone in cui il dettaglio extra lusso non è passato inosservato ai suoi fan.

Come si vede dall’immagine – in cui si intravede anche una bella tavola natalizia – lo show man in salone ha uno splendido pianoforte. De Martino è un amante della musica e sa suonare anche discretamente il piano, così ha deciso di averne uno a casa per suonare tutte le volte che ne ha voglia. A sorprendere nella casa dello show man sono soprattutto i dettagli.

La casa ha spazi ampi e molto luminosi, caratterizzati da decori antichi sui muri e sulle cornici delle porte nella zona giorno. Nel salone ha un bel divano con qualche puff, il pianoforte e il tavolo da pranzo con sedie di design. Ma oggetti particolari, così come stampe pop sono sparse per tutta la casa.

La stanza da letto, invece, è semplice e moderna. Ha un bellissimo letto comodo in velluto blu. De Martino non ha scelto di vivere in un grande grattacielo e in un quartiere moderno, ha preferito il centro storico più autentico e particolare. La sua casa rispecchia molto il bel napoletano.

Qui ha trascorso molto tempo con Belen Rodriguez, Santiago e Luna Marì quando lui e la show girl sono tornati assieme. Avevano deciso di non andare a convivere per conservare ognuno i suoi spazi e ora che si sono separati, tale scelta si è dimostrata essere stata molto saggia. De Martino è rimasto nel suo bel appartamento e Belen si prepara a trasferirsi in un nuovo super attico. Nonostante la separazione dallo show girl, Stefano non ha perso la voglia di festeggiare il Natale e ha già decorato la sua casa milanese.