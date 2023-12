Qualcuno in casa ha l’influenza? Proteggiti con il rimedio antichissimo ed efficace: ti basta questo ingrediente

Se qualcuno in casa ha l’influenza, proteggiti in questo modo, un rimedio semplice, veloce, economico e naturale.

L’influenza è una patologia respiratoria causata principalmente da virus che infettano le vie aeree, dunque naso, gola e polmoni. Il contagio si verifica ciclicamente a livello stagionale, in Italia il picco è registrato tra dicembre e febbraio.

I sintomi iniziali solitamente sono rapidi e colpiscono le vie respiratorie, in genere sale anche la temperatura corporea, la febbre potrebbe essere superiore a 38. Gradualmente inizieranno a comparire dolori ossei e muscolari, stanchezza, malessere generale, mal di gola, tosse, naso che cola o tappato.

Altri sintomi che potrebbero verificarsi, sono mal di testa, brividi di freddo, mal di denti mal d’orecchie, dolori addominali, nausea, vomito e diarrea. L’influenza è un’infezione di origine virale, i virus principali sono a RNA, questi ceppi virali hanno un’elevata capacità di mutare, e ogni anno dunque le loro caratteristiche possono variare. Per i soggetti più fragili, è consigliato il vaccino antinfluenzale, da fare preventivamente ad ottobre e novembre, prima del picco massimo.

Influenza, ecco come proteggerti se qualcuno in casa tua è ammalato

Il contagio avviene attraverso le goccioline di saliva o il muco emesso da chi starnutisce o tossisce, tuttavia si può contrarre anche quando un soggetto ammalato parla con noi. Questo genere di virus è in grado anche di sopravvivere fuori dal corpo temporaneamente, dunque la trasmissione può avvenire anche tramite oggetti contaminati.

Un grande problema sono i mezzi pubblici e i posti molto affollati come le scuole o gli uffici, in alcuni luoghi è consigliato utilizzare la mascherina. L’influenza può essere molto fastidiosa, anche se si tratta di una patologia comune che passa in pochi di giorni, in alcuni casi può durare anche alcune settimane, nei casi più gravi possono esserci dolori al petto, congiuntivite, fotofobia, perdita di appetito e crampi addominali.

Gli anziani e i bambini piccoli devono prestare particolare attenzione se contraggono il virus, infatti si tratta di soggetti più deboli che potrebbero anche avere delle complicanze, come ad esempio la polmonite o la bronchite. Si consiglia di riposare, stare a casa e non uscire, bisogna arieggiare gli ambienti aprendo le finestre, vanno lavate spesso le mani, è raccomandato bere molta acqua e assumere frutta e verdura.

È inoltre consigliato prendere antifebbrili e altri farmaci mirati, se si è in casa con persone ammalate, un rimedio bizzarro ma che si è rivelato abbastanza efficace, è quello di sbucciare delle cipolle e metterle nell’area più popolata della casa, così facendo le cipolle assorbiranno tutti i batteri e microbi rilasciati dalla persona ammalata.