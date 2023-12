Sei a dieta e vuoi mangiare la pizza? Adesso puoi farlo senza prendere neanche un grammo

Scopri come mangiare la pizza a dieta senza il timore di ingrassare. Seguendo le giuste regole potrai gustarla senza pensieri!

La pizza è senza alcun dubbio uno dei piatti più amati in tutto il mondo. Si tratta infatti di un panificato davvero gustoso e sempre diverso grazie ai tanti ingredienti con i quali la si può preparare di volta in volta.

Chi è a dieta, però, si trova spesso in crisi al pensiero di mangiarla e ciò per la paura di prendere peso e di vanificare i sacrifici fatti nel corso della settimana. La buona notizia, però, è che la pizza si può mangiare anche quando si sta seguendo un regime alimentare dietetico. Ciò che conta è farlo seguendo alcune semplici regole.

Come mangiare la pizza a dieta senza ingrassare

Una pizza, se scelta nel modo corretto, può essere gustata anche quando si è a dieta. A fare ingrassare, infatti, è l’esubero di calorie e quello di carboidrati. Entrambi problemi che è possibile risolvere. Per farlo basta mangiare in modo più leggero nell’arco della giornata, diminuendo magari l’apporto di sale e di grassi e prediligendo il consumo di verdure ricche di fibre e di proteine magre.

Al momento di scegliere la pizza si potrà poi optare per quella integrale o se si preferisce anche bianca purché si eviti di condirla con ingredienti ricchi di grassi. Al contempo non va bene neanche ridurre tutto limitandosi ad una marinara. E questo perché della proteina (come quella data da una semplice mozzarella) può aiutare a rallentare l’assorbimento degli zuccheri contenuti nell’impasto.

Detto ciò sarà meglio evitare di associare l’alcol ed evitare o ridurre ad un assaggio il dolce. Agendo in questo modo la pizza non porterà a prendere peso se non quello dato dal momentaneo gonfiore che, in genere, tende a svanire in uno o due giorni. Tra i segreti da non dimenticare c’è quindi quello di non pesarsi mai il giorno dopo. E tutto perché si rischierebbe di spaventarsi per nulla.

Andando a ogni quanto è possibile gustare una pizza, questa andrebbe mangiata una volta a settimana anche se non si è a dieta. Questa frequenza garantisce infatti il corretto smaltimento del sale e delle calorie in più consentendo al contempo di nutrirsi in modo più sano nei giorni successivi. Agendo così, inoltre, si potrà mangiare anche una pizza intera, evitando privazioni come quella di gustarne solo metà o di rinunciare al bordo. Dopotutto anche la mente ha bisogno della sua parte e quella volta in cui si sceglie di mangiare qualcosa di buono è preferibile farlo senza troppe restrizioni.