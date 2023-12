Credi di avere un intuito infallibile? E allora batti tutti e indovina la parola in 10 secondi

Pensi di avere un ottimo intuito e di riuscire a capire quale sia la parola misteriosa? Questo test ti metterà subito alla prova.

I test sono un modo simpatico e divertente per mettere alla prova le proprie capacità e al tempo stesso per staccare dalla frenesia della quotidianità e dedicarsi a un’attività rilassante.

Se pensi di avere un intuito eccezionale che ti permetta di risolvere subito l’indovinello, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e quale sia il termine che è in grado di accomunare tutte le quattro fotografie che sono proposte. Detto così potrebbe sembrare un test anche abbastanza semplice, ma il tutto è reso molto più complicato dal fatto che avrai solamente 10 secondi di tempo per riuscire a risolverlo.

Per questa ragione ti suggerisco di impostare un timer in modo tale da non superare il tempo limite e solo una volta che il tempo sarà scaduto potrai continuare a leggere per scoprire i risultati.

Il test della parola: e tu hai capito di quale si tratta?

Per darti una mano nel riuscire a risolvere questo indovinello, la parola misteriosa che devi indovinare è un termine che è formato da 8 lettere. Per riuscire a risolvere questo test basterà affidarsi al proprio intuito, visto che il termine in questione è molto più semplice di quello che potrebbe sembrare se si ragionasse troppo a lungo. Nel caso in cui non riuscissi a risolvere questo test non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni di questo genere per poterti metterti alla prova.

Se i 10 secondi di tempo sono già finiti, continuando a leggere potrai scoprire il risultato del test. La parola misteriosa che dovevi indovinare era la seguente: Maschile.

Le quattro immagini infatti sono collegate a questo termine nei seguenti modi:

• La prima immagine: in questo caso si tratta di un uomo che a logica ricollega subito all’aggettivo maschile

• La seconda immagine: radersi la barba con il rasoio è un’azione tipicamente maschile

• La terza immagine: questa fotografia rappresenta un uomo vestito con un abito classico, tipicamente maschile

• La quarta immagine: in quest’ultimo caso invece il simbolo presente è quello utilizzato per indicare il sesso maschile

E tu avevi capito quale fosse la parola misteriosa oppure il tempo a disposizione non ti è proprio bastato?