Emma dopo l’annuncio di Sanremo, sul palco del tour si è presentata così: la reazione della cantante

Le parole di Emma Marrone hanno lasciato tutti a bocca aperta: ecco che cosa ha annunciato l’amatissima cantante pugliese.

L’artista italiana, durante l’ultima tappa del suo tour, non è riuscita a contenere la forte emozione, provata per una notizia molto speciale, e così ha fatto un annuncio inaspettato. Quello che ha detto dal palco durante il concerto ha commosso tutti gli spettatori, accorsi per l’evento musicale. Scopriamo di che cosa si tratta.

Emma Marrone è seguita da anni ormai da una platea nutrita di affezionatissimi fan, i quali hanno fatto letteralmente i salti di gioia per la novità della loro beniamina. Quando l’hanno vista così felice ed emozionata si sono uniti a lei con scoscianti applausi. Ecco il motivo del loro profondo entusiasmo.

Emma Marrone, l’annuncio lanciato dal palco del tour che ha commosso i fan

Emma Marrone ha aperto il suo ultimo concerto, facendo un annuncio speciale ai fan, che ha suscitato scroscianti applausi, e ha commosso tutti gli spettatori, accorsi per assistere al grande evento musicale dell’artista pugliese.

Emma, con la voce rotta dall’emozione, ha annunciato di aver ricevuto una notizia bellissima, e di provare un’immensa e profonda gioia, da diversi giorni. La cantante ha anche premesso, prima di dire di che cosa si trattasse, che non c’è cosa più bella di poter rendere partecipe il pubblico dal vivo, proprio come ama fare quando canta e si esibisce live.

Così, con gli occhi lucidi, Emma Marrone ha ufficializzato la sua partecipazione al Festival di Sanremo, spiegando che sarà presente alla prossima edizione della kermesse canora sul palco del Teatro Ariston come cantante in gara. Non è di certo la prima volta per lei, che è stata diverse volte al Festival, vincendo l’edizione 2012 con il pezzo Non è l’inferno, ma quella di Sanremo è sempre un’esperienza unica.

L’appuntamento con il Festival è previsto per febbraio su Rai 1, come sempre, e, come da tre anni a questa parte sarà Amadeus a traghettare il pubblico che segue la gara canora più importante d’Italia tra nuove melodie, ospiti speciali, brani inediti e tutto ciò che solo il teatro Ariston sa regalare da oltre 70 anni con Sanremo. Il Festival 2024 comincerà martedì 6 febbraio e terminerà sabato 10 febbraio. Ora i seguaci di Emma Marrone non vedono l’ora di scoprire anche quale sarà la sua canzone per la gara e fanno già il tifo per lei.