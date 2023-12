Rocco Siffredi, da giovanissimo era identico al figlio Lorenzo: spunta la foto dal passato

La bellezza di Lorenzo Tano è ereditata dal padre Rocco Siffredi: nelle immagini da ragazzo è praticamente identico al figlio, due gocce d’acqua

Capita a moltissimi personaggi che popolano il mondo dello spettacolo, di portare addosso il carico di essere “figli di”. Una vera e propria arma a doppio taglio, considerando che se da una parte un cognome famoso potrebbe catalizzare un immediato interesse sul personaggio, dall’altro può diventare un’etichetta da cui è difficile liberarsi.

Lorenzo Tano ha scelto di vivere la sua prima grande esperienza televisiva con il suo cognome reale, diverso da quello con cui il celebre padre è conosciuto.

La star del cinema a luci rosse ha scelto infatti, il nome d’arte Rocco Siffredi, con il quale si è imposto nel suo settore ma ha anche ottenuto una grande popolarità come personaggio tv. Classe 1996, il figlio è nato a Roma ma ha trascorso la sua vita in Ungheria, patria della madre Rosa Caracciolo. Si sta facendo strada grazie a Ballando con le Stelle, dove si è fatto conoscere a poco a poco per una personalità timida e per la sua estrema educazione.

Un’innegabile bellezza tuttavia, è una delle sue caratteristiche principali. Qualità che innegabilmente ha ereditato da genitori altrettanto affascinanti. Le immagini comparse in rete di Rocco Siffredi da giovane hanno scatenato l’entusiasmo del web: è impossibile non notare la somiglianza.

Un divo di bellezza negli anni Ottanta: Rocco Siffredi agli esordi

Hanno scelto due percorsi di vita diversi, sebbene il figlio lavori nella stessa casa di produzione del padre. Rocco Siffredi e Lorenzo Tano probabilmente affronteranno una carriera molto differente, ma quel che è certo è che sono uniti da un’immagine molto simile che è difficile non rintracciare nei loro lineamenti. L’attore a luci rosse ha oggi 59 anni ed è diventato un volto molto apprezzato in ambito televisivo, dove si presta a ospitate in diversi programmi tv.

Nel corso del tempo ha conservato quello charme che, già dai suoi esordi, era molto evidente. In una vecchia intervista risalente agli anni Ottanta, il giovanissimo abruzzese rispondeva alle domande sulla sua professione mostrandosi già pienamente a suo agio. Lineamenti puliti su un viso espressivo contornato dai capelli chiari, spiccavano su un fisico scolpito e atletico.

Tutti aspetti che lo accomunano al figlio Lorenzo, oggi 27enne. Tra i due infatti, alcuni tratti sono molto simili. Stesso sguardo e stessa forma del viso, come anche lo stesso sorriso. Un gene a cui si è aggiunto anche quello della splendida moglie di Siffredi, madre di Lorenzo e di Leonardo, che li rende oggi una famiglia di bellissimi.