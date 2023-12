Milly Carlucci, il clamoroso ritorno al passato nel nome di Fabrizio Frizzi

Milly Carlucci torna al passato: la conduttrice ha intenzione di ricordare Fabrizio Frizzi in un modo particolare. E’ tutto molto commovente.

Non ha certamente bisogno di presentazioni Milly Carlucci, la conduttrice di Rai Uno che al momento è impegnata e con grande successo con il suo Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno che sta riscuotendo un grande successo e che si avvicina sempre di più alla finalissima.

Ebbene, i progetti per la conduttrice non sono finiti qui e infatti anche se ancora da parte della diretta interessata non ci sono notizie in merito, pare che la Rai abbia in progetto di riportare in onda un programma che lei stessa ha condotto in passato e in particolare negli anni Novanta, in nome di Fabrizio Frizzi.

L’indiscrezione è stata resa nota da Dagospia che per primo ha dato questa notizia, la stessa che nel dietro le quinte della Rai pare essere ormai cosa certa, ma entriamo nel vivo della questione per sapere qualche cosa in più.

Milly Carlucci torna con Scommettiamo che… l’annuncio commuove

Insomma pare proprio che la Rai abbia intenzione di riportare in onda lo storico programma di grande successo degli anni Novanta, stiamo parlando di Scommettiamo che…, lo stesso che appunto Milly Carlucci conduceva con il suo collega e amico Fabrizio Frizzi. E le novità non sono finite, perché pare che l’azienda abbia intenzione di affidare il programma proprio a lei, dando magari anche uno spazio a Carlotta Mantovan, vedova del mai dimenticato conduttore.

Si tratta per il momento solo di una indiscrezione ma che se dovesse concretizzarsi sarebbe solo un’ulteriore conferma al lavoro che la Rai sta facendo per riportare in onda programmi che hanno fatto la storia della televisione, come in passato era successo per esempio con Portobello di Enzo Tortora.

Ad ogni modo, in attesa di capire come andranno a finire le cose, il programma in passato era stato un grande successo: andato in onda per cinque stagioni sotto la guida di Michele Guardì aveva da subito conquistato il cuore della gente affascinata dalle prove che venivano presentate in studio. La prima puntata andò in onda il 6 Aprile 1991 dal Teatro delle Vittorie.

“Scommettiamo che è un programma che ha fatto la storia della tv e oggi sarà rimandato in onda perché il meccanismo è sempre divertente e coinvolge e si può attualizzare” si legge sul noto settimanale.