Genitori separati, come gestire il tempo coi figli durante le feste di Natale

Genitori separati: come gestire il tempo con i figli. Una breve guida per passare al meglio le festività.

Il Natale è il periodo migliore per le famiglie. Si sta tutti insieme a tavola, si festeggia e si chiacchiera. Se ci pensi i nostri migliori ricordi, sono proprio quelli dei Natali passati in famiglia. Le parole con i nonni, per chi ha ancora la fortuna di averli, sono una parte irrinunciabile del Natale.

Ci sono però famiglie che non hanno la fortuna di essere ancora unite. Famiglie i cui genitori sono separati. Spesso i figli di genitori separati soffrono e si ritrovano ad essere sballottolati da una parte all’altra per riuscire a stare con entrambi i genitori. La verità è che non si dovrebbe mai scegliere tra mamma e papà, ma ci sono volte in cui la vita ci costringe a farlo.

La sofferenza dei figli di genitori separati, spesso viene proprio da quei genitori. Quando in una coppia sposata ci sono dei conflitti irrisolti, si tende molto spesso ad usare i figli come arma per mettersi l’uno contro l’altro, sbagliando.

Genitori separati: come gestire al meglio le feste

I figli non devono mai essere investiti della responsabilità dei conflitti tra genitori. Per mediare nel modo giusto, e dare ai figli la possibilità di vivere una vita senza traumi, la cosa migliore da fare è sicuramente quella di rivolgersi ad un giudice che possa aiutarvi a gestire il tempo nel modo giusto e senza nuocere a nessuno.

Per questo Natale, per esempio, il giudice potrebbe aiutarvi a trovare un accordo su come passare le feste di Natale. Tendenzialmente si cerca di dividere le feste equamente: le feste di Natale con la mamma, quelle di Capodanno con il papà, per esempio. Una cosa importante di cui tener conto, però, è sempre e comunque la volontà dei figli.

Anche se è sempre il giudice a decidere, l’ultima parola spetta ai figli. Sono loro i protagonisti di tutta questa situazione e hanno il diritto di decidere come passare le loro feste. Se è il primo anno che passi da separato con figli, non rendere tutto ancora più difficile. Rendi felici i tuoi figli, e mettili al centro di queste decisioni di cui sono parte integrante. Se invece i bambini sono ancora piccoli e non possono decidere, cerca di non sballottarli troppo e scegli la soluzione migliore per il loro benessere. Nella classifica delle tue priorità, loro devono stare sempre al primo posto.