Sonia Bruganelli ha dimenticato Bonolis: nel suo cuore c’è proprio lui, lo conoscete tutti

Ecco chi è il nuovo partner di Sonia Bruganelli, confermato il rumor sentimentale dell’ex opinionista del GF Vip.

Paolo Bonolis sembra solo un ricordo sbiadito, il padre dei suoi figli, il primo amore, la persona con cui ha condiviso gran parte della sua vita, ma adesso c’è una nuova passione per lei, e a quanto pare è diretta proprio verso un personaggio della tv, il cui nome era già saltato fuori nei mesi scorsi, tra i contenuti di gossip resi pubblici dai bene informati.

Dopo il lungo matrimonio, l’annuncio della dolorosa separazione, e le dichiarazioni pubbliche sul legame eterno e indissolubile tra lei e il conduttore di Ciao Darwin, Sonia Bruganelli ha voltato pagina: ora il suo cuore batte per un altro uomo, e lo avete già visto in tv. Scoprire chi è vi farà di certo strabuzzare gli occhi: è stato smascherato dopo mesi il partner misterioso.

Sonia Bruganelli, chi è la nuova fiamma dopo Paolo Bonolis

Il nome di Sonia Bruganelli è stato uno dei più citati del 2023 tra gli esperti di cronaca rosa, la separazione tra lei e Paolo Bonolis ha fatto rumore quasi quanto quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Si è trattato di certo di un evento delicato e doloroso, dal momento che Sonia Bruganelli e il suo ormai ex marito hanno trascorso una vita assieme, dando alla luce tre figli bellissimi. Tuttavia, a quanto pare, adesso per lei è arrivato il momento di voltare pagina, e di guardare al futuro, anche a un domani sentimentale senza Bonolis.

Il nome di Sonia Bruganelli negli ultimi mesi è stato spesso associato a quello di Antonino Spinalbese, ex concorrente del programma in cui lei è stata protagonista, e ora è arrivata una notizia inaspettata. Sonia Bruganelli infatti, è stata ospite a Turchesando, e ha rilasciato un’intervista nel corso della quale è arrivata anche la domanda sull’ipotetico filrt con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Al quesito sulla probabile love story tra i due l’opinionista del Grande Fratello Vip 6 e 7 ha risposto così: “Mi piace come ragazzo e come persona” e poi ha aggiunto: “Lui è sempre molto gentile, è una bravissima persona. Non smentiamo perché fa sempre curriculum una relazione con Antonino. Chi lo sa, a oggi è un amico ma chi vivrà vedrà!”.

Dunque ha preferito non smentire del tutto e al tempo stesso non confermare il gossip. Dal momento che ha avuto un atteggiamento simile quando si sono diffuse le voci della rottura con Paolo Bonolis, allora i fan sono quasi convinti che sia un modo per confermare. Tuttavia al momento non ci sono prove certe della presunta relazione sentimentale tra i due.