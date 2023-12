Vite al Limite, paziente perde moltissimo peso e cambia vita: ora è impossibile riconoscerla

Octavia Nichelle è una delle persone che è riuscita a cambiare vita, grazie al supporto di Vite al Limite e del Dottor Nowzaradan.

Vite al Limite è uno dei reality show più seguiti in Italia e all’estero, dov’è conosciuto con il titolo My 600-lb Life. In onda su Real Time dal 2012 in Italia, mostra alcuni pazienti che decidono di affrontare la loro obesità per cercare di sconfiggerla.

L’obesità può, infatti, mettere a rischio la vita ed è quello che è capitato anche ad Octavia Nichelle, una delle protagoniste del reality. Con l’aiuto del Dottor Younan Nowzaradan, Octavia è tornata a vivere. Scopriamo la sua storia.

Vite al Limite: la storia di Octavia Nichelle

Octavia Nichelle è stata una delle protagoniste di Vite al Limite. Grazie al lavoro del Dottor Younan Nowzaradan, è riuscita a riprendere possesso della sua vita. Nato a Teheran in Iran, il Dottor Nowzaradan è un medico specializzato in chirurgia bariatrica e chirurgia vascolare e ha salvato molti pazienti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Octavia Nichelle (@octavia__nichelle)

Octavia Nichelle pesava circa trecento chili, all’inizio del suo percorso in Vite al Limite. Questa trasmissione ispira le persone a cambiare stile di vita, fare attività fisica e seguire un regime alimentare sano. Nichelle ha incontrato non poche difficoltà durante il suo percorso, soprattutto per i problemi legati al suo passato. Quando sua madre è morta, ha iniziato ad affogare il dolore nel cibo e, in circa venti anni, è arrivata a pesare circa trecento chili. Ha anche subito una violenza sessuale all’età di 20 anni ed è stata vittima di un patrigno violento.

La svolta con il Dottor Nowzaradan

Per via della sua situazione di salute, ovviamente, la sua vita era in pericolo: non riusciva più a muoversi dal letto. Fortunatamente – anche grazie all’aiuto di sua sorella – ha deciso di prendere atto della situazione, è dimagrita di oltre duecentoventi chili e si è sottoposta all’intervento chirurgico per un bypass gastrico.

Oggi, Octavia è orgogliosa di mostrare i risultati sul suo profilo Instagram, dove è seguita da circa undicimila follower. Si dice, ovviamente, grata per il suo cambiamento che deve, sì, al Dottor Nowzaradan, ma anche al suo impegno e alla sua forza di volontà. Anche se ha terminato Vite al Limite, Octavia sta continuando a seguire le indicazioni del medico e uno stile di vita sano. Sembra, inoltre, che si sia trasferita a Houston, in Texas, probabilmente proprio per sottoporsi a controlli medici da parte del Dottor Nowzaradan.