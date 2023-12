Alba Parietti mai vista in queste condizioni: nello scatto sembra un’altra persona

Trapela dal web uno scatto di Alba Parietti in vesti completamente inedite: in tali condizioni è davvero irriconoscibile.

Amatissima showgirl della televisione italiana, Alba Parietti rappresenta un’icona dello show business. Tuttora richiesta nei salotti più esclusivi della tv come ospite, finalmente ritorna da protagonista sul piccolo schermo, seppur per una sera.

Infatti il 14 Dicembre sul canale NOVE sarà tra i concorrenti per la serata speciale Don’t Forget the Lyrics! condotto da Gabriele Corsi. Trepidazione per i fan della showgirl pronti a cantare a squarciagola insieme a lei. Nuove esperienze all’orizzonte, dunque, in cui si lancia nelle sfide più ardue e interessanti, come a Tale e Quale Show.

Solare e bella come il sole, durante le comparse nei programmi di punta abbaglia il pubblico con la sua inconfondibile beltà. Il tempo trascorso non l’ha scalfita anche se trapela una foto in cui parrebbe un’altra persona. Gli ammiratori più affezionati si sono mostrati increduli dinanzi a cotanta visione per quanto si voglia sottolineare, ancora una volta, quanto sia una bellezza mozzafiato, ieri ed oggi. Una testimonianza dal passato che evoca gli anni degli esordi più complicati e memorabili, nello stesso tempo.

Alba Parietti, com’era prima? Nessuno l’aveva mai vista così

Una donna splendida per quanto sovente criticata, soprattutto per i ritocchini estetici di cui non ne ha mai fatto un mistero. Scelte di vita, soprattutto quando riguardano i personaggi di spettacolo, nonché le opinioni personali si intrecciano, a volte scontrandosi. Ma come accennato, indipendentemente dal ricorso a piccoli interventi chirurgici, il suo fascino ancora fa conquiste suscitando reazione di forte stupore ogni qualvolta si mostri sui social.

Recentemente, ecco emergere uno scatto inedito per il pubblico: la bellissima Alba Parietti, a soli ventitré anni, totalmente irriconoscibile per quanto lo sguardo non menta. Una sensualità senza eguali, resa ancor più evidente dalla posa e dall’outfit sfoggiato per non parlare del dettaglio delle classiche autoreggenti. I mitici anni ’80, specialmente per molte celebrità che hanno visto decollare la propria carriera artistica o muovere i primi passi in questo mondo, così patinato e attraente.

Molteplici i commenti che manifestano punti di vista, anche opposti. Alcuni ritengono quanto assomigli a Dalila Di Lazzaro in quella foto mentre altri azzardano a ipotetici paragoni con il presente. Nonostante tali raffronti un’utente avrebbe in verità sottolineato la sua grazia aggiungendo inoltre: “non farei confronti tra ieri e oggi perché la bellezza si adatta al tempo che passa“. Niente di più vero “soprattutto se sei Alba Parietti, ovvio” così conclude scherzosamente.