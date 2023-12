Biglietti mezzi pubblici, rivoluzione: da gennaio scattano le nuove tariffe, i vecchi non valgono più

Un problema di cui, infatti, si lamentano spesso coloro che usufruiscono dei servizi messi a disposizione dai mezzi pubblici riguarda proprio la correlazione, o spesso mancata correlazione che vi è tra il possibile aumento dei biglietti e la loro efficienza. Si potrebbe infatti pensare che questi due aspetti vadano di pari passo, ma in realtà non sempre un aumento dei nostri abbonamenti coincide anche con una maggiore funzionalità delle corse messe a nostra disposizione. Ma cosa sta succedendo nello specifico?

Ebbene, sembra proprio che a breve dovremo abituarci a una notizia a dir poco sorprendente per tutti noi e che soprattutto arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Stiamo parlando della possibilità di andare incontro a un aumento dei biglietti che riguarderà in particolar modo i mezzi di trasporto AMT. Questo aumento, in particolare, riguarderà la città metropolitana di Genova, che a partire dal 15 gennaio del 2024 inizierà un anno sperimentale con nuove offerte tariffarie.

Tra i vari cambiamenti proposti in merito ai biglietti, però, ciò che salta senza dubbio alla nostra attenzione riguarda proprio il costo della tariffa singola. Per quanto riguarda quelli urbani, extra urbani o un mix di entrambi, infatti, si passerà da 2 euro validi per 110 minuti a 2,20 euro per la stessa durata di tempo. Il minicarnet di biglietti invece passa da cinque a undici corse con un costo di venti euro. Numerose modifiche, infine, anche per quanto riguarda i singoli abbonamenti, come quelli settimanali o annuali.