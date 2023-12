Michelle Hunziker, il grave errore le costa caro: non doveva farlo

Riflettori dei media concentrati su Michelle Hunziker, un gravissimo errore costa caro alla conduttrice… nessuno se lo aspettava.

Durante gli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere spesso Michelle Hunziker protagonista della scena tra i magazine di cronaca rosa e non solo. La showgirl svizzera sta condividendo con i fan i cambiamenti della vita quotidiana adesso che è diventata nonna.

Nel frattempo, però, non sono mancati gossip sulla vita provata della Hunziker che dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi sembrerebbe aver trovato il sereno tra le braccia di Alessandro Carollo, famoso osteopata dei vip. La coppia è uscita allo scoperto confermando i rumor e recentemente sono stati anche insieme in giro per la città.

Michelle Hunziker troppo spericolata…

L’amore procede a gonfie vele per Michelle Hunziker e il compagno Alessandro Carollo. Il medico dei vip da quando ha incontrato la showgirl ha riorganizzato la sua vita tra passioni e amore. Come riferisce il magazine di Nuovo, infatti, la coppia alcuni giorni fa si è concessa una piccola fuga d’amore a Valencia per assistere alla competizione della MotoGP dove ha trionfato la Ducati guidata da Francesco “Pecco” Bagnaia.

Un amore, quindi, vissuto ad altissima velocità con tanto di guida spericolata anche per Michelle Hunziker. Il settimanale sopra citato nell’ultimo numero in edicola ha pubblicato un incontro fugace della showgirl insieme al nuovo compagno, giusto il tempo di attenderlo a bordo della sua macchina e andare via insieme… ma nella fretta la Hunziker ha compiuto un gesto inaspettato e subito criticato.

Il gravissimo errore fatto da Michelle Hunziker

Forse una folle corsa contro il tempo, o solo un errore di distrazione perché immersa in troppi pensieri, ma il gesto compiuto da Michelle Hunziker non è passato di certo inosservato ai paparazzi e nemmeno alla redazione di Nuovo che ha subito pubblicato gli scatti in questione.

Nelle foto a cui facciamo riferimento è possibile vedere Michelle Hunziker intenta a parcheggiare la sua bella auto sulle strisce che delimitano lo spazio di “parcheggio” destinato ai ciclomotori. Un errore gravissimo che per la showgirl arriva arriva come un vero e proprio fulmine al sereno ma subito immortalato dei fotografi, ma come sottolinea lo stesso magazine sopracitato la sanzione per la Hunziker sarebbe stata davvero inevitabile.

Attualmente però la showgirl la svizzera ha preferito non commentare in alcun modo le immagini diffuse dalla stampa, immersa in toto nella nuova relazione sentimentale con Alessandro e alle prese con i tanti impegni lavorativi alcuni dei quali in questi giorni l’hanno condotta a Berlino insieme al suo staff.