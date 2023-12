Beatrice Luzzi incantevole da giovanissima, la foto in copertina: com’era la concorrente del Grande Fratello

La bellezza incontrastata della celebre attrice romana non è passata inosservata: ecco com’era all’apice del successo.

Beatrice Luzzi si trova attualmente all’interno della casa più spiata d’Italia, dove finora è stata una delle protagoniste assolute. Con la sua perspicacia e il suo carattere diretto ha conquistato moltissimi telespettatori, che sperano di vederla in finale e possibilmente vincitrice.

Mancano però diversi mesi al termine di questa edizione, che a differenza delle scorse ha visto nel cast sia vip che nip, tornando in un certo modo alle origini del reality, andato in onda per la prima volta nel 2000.

Nonostante negli ultimi anni si sia allontanata dal piccolo schermo per prendersi cura della sua famiglia e dei suoi due figli, la cinquantatreenne sembra essere tornata alla carica e lo ha fatto proprio al Grande Fratello, dove fin dal primo giorno ha tirato fuori gli artigli nel corso delle accese discussioni che hanno coinvolto gran parte degli inquilini. Nel corso delle puntate però si è parlato anche del suo passato e della sua lunga carriera, durante la quale è diventata un’icona di bellezza ed eleganza.

Una giovane Beatrice

Nonostante gli alti e i bassi avuti all’interno della celebre casa di Cinecittà, i fan della Luzzi l’hanno sempre supportata e incoraggiata ad andare avanti. Molti di loro hanno seguito la carriera fin dagli esordi, quando ha debuttato nella storica soap opera Vivere, nel personaggio della perfida Eva Bonelli.

Questa occasione arriva poco prima del ritorno in Italia, dopo aver vissuto diversi anni a Bruxelles, dove era impegnata in uno stage presso la Commissione Europea nell’ambito degli aiuti umanitari. Un’esperienza estremamente formativa per la giovane Beatrice, e che l’ha soddisfatta a tal punto di continuare la sua carriera diplomatica.

Per questo motivo torna a Roma, dove è nata e cresciuta e grazie ad un amico entra in contatto con un noto agente, che le permette di entrare in Vivere, che ha fatto decollare definitivamente la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Certamente i produttori dell’epoca sono rimasti affascinati dalla sua bellezza unica e dalla chioma rossa fuoco, per non parlare del suo viso dai lineamenti delicati e al tempo stesso tenebrosi.

Lo stesso che ha conquistato moltissimi cuori, incluso quello dell’attore scozzese Gerard Butler. Più di 20 anni fa, come discusso anche al GF, i due infatti hanno avuto un piccolo flirt, nato a Ischia durante il Festival del Cinema. Insomma, nemmeno lui è riuscito a resistere allo charme della Beatrice di quel tempo, il medesimo che continua a mostrare ancora oggi.