Ghiaccio sui vetri dell’auto, il danno è dietro l’angolo: come eliminarlo in totale sicurezza

Vetri dell’auto ghiacciata, un grande classico in periodo invernale. Ecco come evitare danni e liberarci del ghiaccio senza fare guai.

Per evitare che si ghiaccino parabrezza, lunotto e finestrini dell’auto la cosa migliore sarebbe quella di avere un’auto munita di parabrezza termico. Ma non tutte le macchine lo hanno, visto che spesso rientra negli equipaggiamenti opzionali.

In molti casi tuttavia occorre intervenire “just in time”, se non vogliamo aspettare chissà quanto. Il classico caso è quando ci troviamo i vetri ghiacciati dopo che l’auto ha sostato un certo periodo di tempo all’aria aperta.

Sono diversi i metodi efficaci per togliere il ghiaccio dai vetri dell’auto e, più in generale, per sbrinarli. In alcuni casi sono soluzioni già disponibili, in altri sono i classici rimedi fai-da-te. Ecco quali sono i migliori.

Ghiaccio sui vetri dell’auto, come rimuoverlo in sicurezza

Nel campo dei rimedi low cost possiamo provare con uno stratagemma rapido e efficace: spruzzare sul parabrezza una soluzione di acqua e alcool. Per prepararla ci basterà emulsionare l’acqua, che deve essere leggermente tiepida, con alcool denaturato (dobbiamo miscelare due parti di acqua e una di alcol). Dopodiché ci basterà versarla con uno spruzzino sul vetro ghiacciato.

Un altro rimedio a basso costo e naturale per sciogliere il ghiaccio sul vetro della macchina è versare sul parabrezza una soluzione di acqua appena tiepida mescolata a una manciata di sale (stando attenti che sia ben sciolto). Dobbiamo stare attenti alla temperatura dell’acqua: non deve essere calda, altrimenti rischiamo di danneggiare il vetro dell’auto a causa dello sbalzo termico.

Mai usare il sale da solo: rischiamo di graffiare il vetro e anche di corrompere lo strato interno dei cristalli in caso di crepe o scheggiature. Al posto del sale si può usare anche dell’aceto, in parti uguali con l’acqua leggermente tiepida.

C’è anche l’espediente – ancora più semplice e low cost – di stendere un cartone (oppure dei fogli di giornale o un panno asciutto) sul parabrezza e sul lunotto dell’auto. Dopo che li avremo rimossi ci accorgeremo che la superficie del vetro è completamente priva di ghiaccio. Un metodo pratico e economico per sbarazzarci del ghiaccio sui vetri della macchina è quello di usare un raschietto per il ghiaccio. Costa pochissimi euro e si trova presso qualunque negozio di autoricambi, stazione di servizio o centro commerciale.

Cosa non fare e altri rimedi antighiaccio

Attenzione anche alle cose da non fare: sconsigliatissimo ad esempio cercare di togliere il ghiaccio dal parabrezza con i tergicristalli. Non solo sforzeremo inutilmente il motorino elettrico, ma rischiamo facilmente di fare danni alle spazzole.

Sono molto utili anche gli spray deghiaccianti o antighiaccio. Possiamo facilmente procurarceli nei negozi di autoricambi, nei distributori di carburante e anche nelle corsie apposite per i prodotti auto all’interno dei punti vendita nei centri commerciali.

Ci basterà usare la bomboletta per stendere un velo di spray sulla superficie ghiacciata del vetro, in modo omogeneo. A questo punto ci basterà attendere qualche minuto per vedere il ghiaccio sciogliersi completamente.

Infine, se abbiamo un po’ di tempo a disposizione, possiamo usare il riscaldamento della macchina per eliminare il ghiaccio dai vetri o almeno per assottigliarlo e rimuoverlo più agevolmente. Dovremo solo accendere il motore e aspettare qualche minuto per farlo entrare in temperatura. A quel punto dovremo attivare l’aria calda e direzionarla verso il vetro.