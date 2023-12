Arrivano (anche) i panettoni di Bruno Barbieri per Natale, ma sapete quanto costano?

Bruno Barbieri e il suo panettone di Natale: non solo quello, ecco le proposte che offre il grande chef e quali sono i prezzi.

La tendenza di questi ultimi anni è quella di acquistare per sé o regalare a parenti e amici un panettone firmato da grandi chef e pasticceri d’eccellenza.

Le proposte sono molte, tra Cracco, Cannavacciuolo, Massari anche Bruno Barbieri propone il panettone alla sua clientela e al suo vasto pubblico di follower che lo seguono sui vari social dove è protagonista di format con le sue video-ricette.

Si desidera la qualità delle materie di prim’ordine, la genuinità e la bontà di prodotti sapientemente e abilmente elaborati. Gusti sofisticati e curati così come le consistenze fino ad arrivare al packaging.

A tutto questo si accompagnano i prezzi non certo bassissimi, ma a volte neppure troppo elevati. Si può dire che in fondo ce n’è se non proprio per tutte le tasche quantomeno per quelle della maggior parte.

Oltre ai panettoni e pandori ci sono anche dei pacchetti regalo che comprendono altri prodotti combinati insieme per un dono più sostanzioso e succulento.

Il Natale di Bruno Barbieri: il panettone e i pacchetti su cui scegliere

Andando direttamente sullo shop online di Bruno Barbieri è possibile scegliere e acquistare il proprio prodotto preferito.

La proposta verte sul panettone tradizionale, un classico evergreen che non può mancare. Il peso è di 1 Kg e il costo è di 49 euro più le spese di spedizione che ammontano a circa 10 euro. Insieme al panettone si avrà anche il calendario dell’Avvento digitale con tantissime sorprese, ricette e codici sconto.

Realizzato a mano e senza conservanti, il panettone di Barbieri ha una scadenza che arriva fino al 31 gennaio 2024 e va conservato in un luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente.

È possibile però acquistare anche la combinazione di panettone e videocorso del grande chef. Tradizionale ma con una glassa di zucchero con il mix di nocciole piemontesi e mandorle siciliane in superficie il panettone è associato al videocorso dal tema “Menù invernale”, con il calendario digitale d’Avvento e la spedizione gratuita.

Si può scegliere anche un pacchetto più ricco che prevede oltre al panettone, al videocorso “Dalla A alla Z” e al calendario digitale dell’Avvento anche una shopper in denim per la spesa firmata da Bruno Barbieri. Il tutto è comprensivo di spese di spedizione gratuite al costo di 109 euro.

Le opzioni per festeggiare il Natale in dolcezza dello chef sono queste e si concentrano oltre che sul panettone, il simbolo delle feste, anche su attività interessanti e utili come le proposte didattiche. Ad ognuno la sua scelta.