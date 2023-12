Uomini e Donne, l’ex tronista grave, i medici non riescono a trovare la cura

Un amatissimo ex tronista di uomini e donne è gravemente malato: ecco cosa gli hanno detto i medici

Da alcune settimane un personaggio molto conosciuto sui social grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne sta facendo e non poco preoccupare i fans. Il ragazzo da circa 10 gironi è ricoverato in ospedale dove si sta sottoponendo a continui accertamenti e cure.

La notizia che però ha allarmato tutti è che al momento nessuna di queste pare stia facendo effetto e di conseguenza le sue condizioni non sono delle migliori. Il tronista in questione è Costantino Vitagliano, che giorni fa per spiegare come realmente stanno le cose ha deciso postare un video direttamente dal letto del’ospedale dove è ricoverato. Vediamo insieme cosa ha dichiarato.

Costantino Vitagliano ricoverato da 10 dieci giorni: come sta l’ex tronista

Le condizioni di Costantino non sono affatto semplici e a confermarlo ci sono i medici che attualmente lo tengono in cura all’ospedale San Gerardo di Monza. L’ex tronista di Uomini e donne ha deciso di sottoporsi ad alcuni accertamenti dopo aver avuto vari malori negli ultimi periodi. Vitagliano è apparso afflitto, debole e con il viso pallido, infatti, ha colpito molto vederlo in queste condizioni dato che si è sempre mostrato forte e in grande salute.

Per ora le sue condizioni restano stabili ma la cosa di cui ha più paura è che ad oggi la sua malattia non ha ne un nome e una cura. Soffre di una malattia rara, ha dichiarato ma nonostante questo è pronto a combattere come ha sempre fatto in passato.

Cosa ha avuto Costantino Vitagliano? Come sta oggi

Dopo queste dichiarazioni spontanee di Costantino, di lui non si è saputo più nulla. In tanti hanno provato a mettersi in contatto con lui ma a rispondere è stata Beatrice la sua compagna. La donna ha fatto sapere che Costa sta molto male dorme continuamente e al suo risveglio è molto debole.

I suoi malanni sono iniziati mesi fa quando ha accusato forti mal di schiena. Un dolore strano però persistente e che non aveva mai avuto. A questo punto si è fatto visitare e i medici hanno ben pensato di ricoverarlo. Facendo tutte le accurate analisi gli hanno diagnosticato una malattia non comune e difficile da curare. Al momento questa è la situazione e purtroppo per adesso non si hanno ulteriori informazioni a riguardo.