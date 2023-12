“L’amore mio…”: Belen Rodriguez, dopo i figli nel suo cuore ci sarà sempre lui: e non è Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez ha condiviso una dolce dedica per il suo grande amore, non è Elio e nemmeno i figli: la foto bellissima.

Belen Rodriguez ha spiazzato tutti mostrando chi è davvero il suo amore, non si tratta del compagno Elio Lorenzoni e nemmeno dei figli Santiago e Luna Marì. La foto è dolcissima.

La show girl argentina ha voluto condividere quest’immagine per ribadire tutto il suo amore per lui con il quale ha un legame molto profondo e speciale.

Chi è il primo vero grande amore di Belen? La foto chiarisce tutto

Belen Rodriguez ha condiviso una fotografia del suo papà Gustavo mentre si trova nel salotto di casa sua a Milano. Rodriguez senior sembrerebbe che stia armeggiando con un karaoke, lui e la figlia condividono la passione per il canto.

La show girl, infatti, in casa ha allestito una sorta di angolo dedicato alla musica dove ha un piano e due microfoni e qui spesso si diverte con il padre a cantare. Gustavo e Belen hanno un legame davvero molto speciale, la show girl è la primogenita e il padre e molto legato a lei. Per una figlia femmina, poi, il papà è quasi sempre il primo amore e vale lo stesso per la bella argentina.

La Rodriguez recentemente ha annunciato che tra qualche settimana partirà per l’Argentina. Non si sa se partirà anche con i genitori e i fratelli o se andrà solo con il suo compagno Elio Lorenzoni. Belen aveva sempre espresso il desiderio di portare Stefano De Martino nella sua terra d’origine, ma non è mai riuscita a organizzare il viaggio perché si sono sempre lasciati prima. E a quanto pare anche questa volta è andata a finire male.

Belen, però, tornerà in Argentina proprio come aveva desiderato e probabilmente con lei ci sarà Elio Lorenzoni. La Rodriguez ha raccontato di essere molto innamorata dell’imprenditore, che nasce come suo amico, si conoscevano da ben dodici anni e non c’era mai stato nulla tra di loro. Poi le cose sarebbero cambiate e adesso pare che addirittura si preparino a convolare a nozze. Lui le avrebbe fatto la proposta in un romantico viaggio alle Maldive e lei avrebbe accettato.

Non è escluso, inoltre, che decidano di allargare la famiglia. Belen a Domenica IN ha detto che le piacerebbe avere altri due figli. Presto arriverà anche una cicogna? Tutto è possibile.