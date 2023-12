Geppi Cucciari, ecco come ha fatto a perdere così tanti chili: in cosa consiste la dieta dei 40 giorni

Come ha fatto Geppi Cucciari a dimagrire così tanto? Ecco l’incredibile segreto di una delle comiche più apprezzate di Zelig

Geppi Cucciari ha avuto un grande successo grazie alla sua simpatia. La comica e conduttrice sarda è diventata nota a Zelig, programma che è stato per lei un trampolino di lancio nella sua carriera televisiva. La Cucciari oggi conduce “Splendida cornice”, popolare show alla Rai, dove mostra tutta la sua simpatia che ha sempre contraddistinto il personaggio televisivo.

La conduttrice è cambiata molto negli anni, almeno fisicamente. All’inizio della carriera Geppi Cucciari era piuttosto in carne, mentre oggi è perfettamente in forma. La sua caratteristica a Zelig, infatti, era ironizzare sul suo aspetto estetico rotondetto. Poi negli anni ha perso più di 10 kg grazie a una dieta che le ha rivoluzionato la vita. Oggi, infatti, Geppi oltre a essere molto simpatica è anche bellissima. Ma come ha fatto a dimagrire così? Merito della dieta dei 40 giorni.

Il dimagrimento miracoloso di Geppi Cucciari: ecco che dieta ha seguito

La Geppi Cucciari di oggi è davvero in forma e il suo fisico è statuario. Sorprenderà il fatto che abbia seguito una dieta di soli 40 giorni. Ma come è possibile perdere tutti questi chili con così poco sacrificio? In realtà è un trucchetto molto efficace, che le ha permesso di essere così perfetta. Questo risultato notevole ottenuto dalla conduttrice sfata i luoghi comuni sulle diete. Ecco come ha fatto la comica.

E’ vero che Geppi è molto sportiva e pratica tanta attività fisica, ma a farla dimagrire maggiormente è il suo piano alimentare. Già dal 2010 ha cominciato a cambiare il suo stile di vita, evitando di mangiare carboidrati e grassi a tavola e puntando sul consumo di proteine. Ciò ha permesso di perdere i rotolini di grasso e rendere la vita più sottile. Inoltre, la conduttrice ha eliminato anche lieviti e latticini.

Successivamente la conduttrice ha fatto una dieta di 40 giorni, dove ha assunto solo proteine. Riducendo latticini e carboidrati ha bruciato il tessuto adiposo che le ha permesso di avere una taglia 42. La Cucciari mangia anche molta frutta e verdura lontano dai pasti come snack, mentre consuma poca carne rossa e tanto pollo e tacchino. Questo spiega perché la comica oggi è una donna fisicamente molto diversa dagli esordi.