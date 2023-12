Raffaella Fico, nuove dichiarazioni sulla rottura con Balotelli: “Ho dovuto fare anche tante rinunce”

Le rivelazioni di Raffaella Fico hanno lasciato a bocca aperta il pubblico: ecco che cos’ha confessato sulla fine della relazione con il calciatore.

Il nome di Mario Balotelli e il suo sono per i fan una cosa sola. Sulla loro storia d’amore infatti, sulla figlia e sui retroscena legati alla fine del loro rapporto di coppia se ne sono dette e lette tante negli ultimi anni, ma a quanto pare nessuno prima d’ora aveva ascoltato queste parole. Ecco la verità taciuta per anni e anni.

Raffaella Fico ha alzato il sipario sulle vicende burrascose e i sentimenti che hanno portato alla fine della storia d’amore tra lei e il famoso giocatore di calcio, dal quale ha avuto la sua primogenita Pia, che il calciatore ha deciso di riconoscere ufficialmente solo due anni dopo la nascita, a seguito di una vertenza giudiziaria.

Raffaella Fico, la rivelazione inaspettata sulla rottura con Mario Balotelli

Raffaella Fico e Mario Balotelli si sono incontrati per la prima volta più di dieci anni fa, e tra i due è scattata la scintilla. Per tanto tempo la loro relazione è rimasta ufficiosa, fino a quando i paparazzi del magazine Chi li hanno immortalati insieme in atteggiamenti affettuosi, e hanno comunicato lo scoop ai fan. Sembravano essere destinati alle nozze, ma fin da subito la loro relazione è stata contraddistinta da vicende burrascose e tradimenti, che li hanno portati a dirsi ben presto addio.

Tuttavia la fine della love story tra il calciatore e Raffaella Fico non è arrivata subito, anzi lei è rimasta incinta di Pia. Così nel dicembre del 2012 è nata la loro primogenita, ma lui ha preteso il test del DNA. Alla fine Pia è stata riconosciuta ufficialmente da Mario Balotelli come sua figlia solo nel 2014, a seguito di una vertenza giudiziaria.

I due sono tornati assieme per un periodo, ma alla fine il rapporto sentimentale è giunto, definitivamente, al capolinea. Per tanto tempo le cause della rottura definitiva sono rimaste oscure al pubblico ma la soubrette napoletana di recente ha rilasciato un’intervista inedita alla redazione di Superguida Tv, e così è venuto a galla il vero motivo per il quale la love story tra lei e il calciatore è terminata.

“Ho dovuto fare anche tante rinunce che ho fatto con la consapevolezza di volerle fare. Ne sono contenta, perché ho una bambina fantastica, gli uomini passano i figli restano. Ci abbiamo riprovato, ci ho messo tutto l’impegno del mondo e ti dico la verità, penso che sia qualcosa più da parte mia che non è scattata” ha dichiarato Raffaella Fico. Le rinunce sono state a suo dire sia personali che professionali dal momento che quando è cominciata la loro storia d’amore, lei era nel pieno della sua attività lavorativa.