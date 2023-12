Oroscopo 2024: amore e soldi in arrivo per questi segni zodiacali

Il 2024 inizia molto bene per questi segni zodiacali: avranno una grande fortuna e vivranno un grande amore. Chi ci sarà in classifica?

Non tutti sanno che la fortuna, alcune volte, non si crea, si ha innata. Dipende molto dagli astri e dalle stelle che hanno influenzato e influenzano ancora la nostra vita.

Il 2024 inizierà molto bene per questi segni zodiacali, sia per quanto riguarda le finanze, che per quanto riguarda l’amore. Avete seminato tanto nel 2023, ora potrete finalmente raccogliere i frutti. In amore invece riuscirete a vivere storie importanti o se siete già in coppia forse arriverà davvero una richiesta di matrimonio o la cicogna. Insomma, sarà un anno davvero straordinario per alcuni di voi, dopo aver trascorso un 2023 all’insegna della negatività. Quindi, ora non resta altro che andare a vedere la classifica dei segni zodiacali più fortunati, chi sarà al primo posto?

La fortuna, alla fine si sa, è una ruota che gira: oggi tocca a me, mentre domani toccherà a te. Quindi non ti preoccupare se oggi non sei in questa classifica!

Segni zodiacali: ecco quelli più fortunati del 2024

Questo 2023 è stato un anno molto faticoso, a livello mentale e fisico. Ma non preoccuparti: il 2024 inizierà alla grande per i nati sotto questi segni zodiacali. Al terzo posto troviamo i Gemelli, il segno doppio per eccellenza. Vivrete momenti di spensieratezza e romanticismo, siete pronti ad impegnarvi seriamente. Nell’ultimo trimestre, prenderete la vostra relazione tanto seriamente da fare il grande passo. Ma la vostra fortuna non finisce qui: per quanto riguarda le vostre finanze raccoglierete quello che avrete seminato nel 2023.

Al secondo posto invece troviamo il segno del Toro: anche questo segno vivrà momenti di grande romanticismo. Il loro punto fermo rimane la famiglia, è la loro comfort zone. Per i single ci saranno alcuni incontri interessanti. Grazie a Giove, questo segno otterrà grandi successi sia nel lavoro che nei progetti. Quello che vi differenzia dagli altri è che avrete tanta energia in più: dovrete solo cercare di dosarla al meglio.

Medaglia d’oro va al segno dei Pesci, che sono i più empatici di tutto lo zodiaco. Saturno rimarrà in questa costellazione portando una grande disciplina e responsabilità. Avrete grande fortuna in amore: in fondo, la vostra arma segreta in qualsiasi circostanza è la famiglia. Riuscirete a portare a termine un progetto davvero tanto importante per voi che vi porterà tanti soldi.