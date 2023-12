Fai queste 8 cose ogni giorno e dopo un mese sarai irriconoscibile: tutti ti chiederanno il tuo segreto

Vuoi cambiare la tua vita in meglio? Inizia a fare ogni giorno 8 cose e in un mese sarai irriconoscibile. Provare per credere!

La felicità non è una meta: la felicità è il percorso di ogni giorno. Se vuoi cambiare la tua vita in meglio, iniziare a fare ogni giorno 8 cose ben precise e in un solo mese sarai un’altra persona.

Che cosa significa essere felici? Non esiste una risposta universale che possa andare bene per tutti. Ognuno ha la sua idea di felicità, i suoi obiettivi, le sue ambizioni. Per alcuni la felicità è fare carriera, per altri avere molto denaro da spendere, per altri ancora la felicità è avere una famiglia unita. Qualunque sia la tua idea di felicità, una cosa è certa: la nostra felicità dipende da tante piccole scelte quotidiane.

Spesso abbiamo tutto ma, non si sa perché, ci sentiamo sempre stressati e sotto pressione. Questo è un problema comune a molte persone e, soprattutto, a noi donne che pensiamo di dover essere “wonder woman” e di dover fare 3000 cose al giorno. Se senti che qualcosa non va dentro di te allora è il momento di cambiare rotta: inizia facendo ogni giorno 8 cose ben precise.

8 cambiamenti che migliorano la vita

Se non ti senti felice perché la tua storia non funziona più o il tuo lavoro non ti piace allora c’è poco da starci a riflettere: devi cambiare strada. Se, invece, è solo una questione di stress e ti senti come “triturata” e sotto pressione, fai queste 8 cose ogni giorno e in un mese tornerai a splendere.

Per prima cosa devi imparare a dire “no” di fronte a richieste esagerate o di fronte a cose che non ti va di fare. Non puoi fermarti in ufficio un’ora in più? Dì di no. Non ti va di andare al cinema? Dì di no.

Seconda cosa che devi imparare a fare: delega. Se la cena la prepara il tuo fidanzato, non muore nessuno fidati. Se i bambini li accompagna a scuola il tuo compagno e tu dormi un’ora in più, non cascherà il mondo.

Terzo step: prenditi il tempo per nutrirti adeguatamente. Non va bene ingurgitare un toast davanti al computer. Prenditi almeno 30 minuti per mangiare e fare una piccola pausa.

Quarta cosa da fare ogni giorno: prenditi dei piccoli momenti tutti per te. Può essere la colazione al mattino al bar o la passeggiata dopo il lavoro: momento di non trascurabile felicità da assaporarti da sola.

Quinto comandamento: prenditi cura del tuo corpo. Fai sport almeno 3 volte alla settimana, fatti una maschera al viso e un impacco ai capelli. Non trascurarti mai. Tu sei la persona più importante della tua vita: non dimenticartelo mai.

Sesta cosa da fare ogni giorno: sorridere. C’è sempre un motivo per sorridere. Già solo il fatto di esserti svegliata viva e sana è una ragione per sorridere e per essere grata.

Settimo step: non pretendere troppo da te stessa. Se avevi in programma di fare 10 cose e ne hai fatte 9 va benissimo lo stesso. La decima la farai il giorno dopo e la farai meglio perché sarai più riposata.

Ottava e ultima cosa da iniziare a fare tutti i giorni: trascorri più tempo con le persone che ami. La carriera è importante ma anche gli affetti lo sono.