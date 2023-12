“Ti devi vergognare”: Luca Laurenti gela Paolo Bonolis, la frase che nessuno si aspettava

La frase detta da Luca Laurenti a Paolo Bonolis ha scioccato quest’ultimo. Le parole che nessuno si sarebbe mai aspettato

Il loro grande successo in tv ha pochi paragoni a livello nazionale e dopo tanti anni di collaborazione i due sembrano essere davvero molto legati. Di tanto in tanto, però, alcune parole possono anche far pensare molto e far ricredere una persona, ma i due se ne sono dette di tutti i colori durante i tantissimi anni in cui lavorano spalla a spalla, il più delle volte ironizzando.

Oramai, Luca Laurenti e Paolo Bonolis sembrano conoscersi alla perfezione e sanno che difficilmente l’uno può ledere l’altro. Il connubio è iniziato tantissimo tempo fa, quando quest’ultimo era alle prese con il programma televisivo da lui condotto di nome Urka. In quel periodo, erano i primi anni ’90, era dedito anche ai provini per selezionare le persone da inserire nel casting e si presentò proprio il Maestro, come lo chiama lui.

Da quel momento in poi, scelto per la tonalità della sua voce simpatica, ma in special modo per le sue doti canore, Luca Laurenti è rimasto spesso e volentieri a fianco di Paolo Bonolis. Eppure, un’uscita molto particolare fatta da parte del cantante e musicista ha gelato il conduttore, il quale non sembrava proprio aspettarsela.

Comportarsi così è una vergogna

Durante un’intervista a Paolo Bonolis, Luca Laurenti ha voluto dire tutto ciò che gli veniva in mente. Il tema su cui si è soffermato è quello dell’amore e, in particolar modo, dell’amplesso effettuato fra le persone. Le sue parole, però, hanno colpito particolarmente il conduttore, il quale è rimasto impietrito, come al suo solito, di fronte a ciò che il Maestro ha affermato.

“Ti devi vergognare solamente se fai certe cose nella maniera sbagliata, la differenza sta in come una persona fa le cose”, ha affermato Laurenti un po’ intimidito. L’intervista è andata in onda durante una puntata del programma Il senso della vita, ideato proprio dal suo collega, e condotto da quest’ultimo. Non poteva mancare, ovviamente, il supporto del simpatico Maestro, sempre pronto alle battute umoristiche e a divertirsi sul palcoscenico con il presentatore.

“Fare l’amore è bellissimo ed è stupendo farlo con chi te pare, non perché quella è tua moglie, perché lo status non mi interessa”, ha poi proseguito il cantante. “L’amore si fa veramente quando una persona la conosci, perché noi siamo luce e se così fosse veramente, cosa si condividerebbe del ritorno verso l’altro?”, dice parlando romanticamente. Infine, conclude l’intervista con una frase molto poetica: “L’orgas*o aiuta a farci tornare in quel Paradiso che ormai abbiamo perduto da tempo”.