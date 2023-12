Sintomi del diabete che nessuno dovrebbe ignorare: i segnali che non devi sottovalutare

Il diabete è una patologia che presenta alcuni sintomi in particolare. Si tratta di segnali che non bisogna mai sottovalutare per evitare rischi per la propria salute.

Una delle malattie più diffuse nella popolazione è senza dubbio il diabete che peraltro si manifesta mediante alcuni sintomi in particolare. Si tratta di segnali che non devono mai essere sottovalutati ma che al contrario devono spingere a rivolgersi al proprio medico.

Alla luce di ciò, di seguito andremo ad approfondire l’argomento. Nello specifico, ci soffermeremo sulla sintomatologia che generalmente interessa i pazienti affetti dalla patologia in esame. Grazie a queste informazioni sarà possibile intervenire in maniera tempestiva sulla malattia, evitando conseguenze anche molto serie per la propria salute.

Diabete, i segnali da non ignorare assolutamente

Il diabete è una patologia piuttosto comune che generalmente si manifesta mediante una sintomatologia ben precisa. Si tratta di sintomi che non bisogna assolutamente sottovalutare poiché, in caso contrario, possono condurre ad un peggioramento del proprio quadro clinico. A causare la patologia in esame è un’eccesiva quantità di glucosio nel sangue che determina una serie di conseguenze sull’organismo.

In generale è possibile fare una distinzione tra diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2. Nel primo caso, i sintomi che ne rivelano la presenza sono: un aumento della fame e della sete così come un eccessivo affaticamento. Molte persone affette dalla patologia in esame inoltre riferiscono anche un aumento della frequenza della minzione così come un calo di peso ingiustificato.

Il diabete di tipo 1 presenta diverse cause, tra cui quelle ambientali e genetiche. La terapia prevede il controllo dei livelli di glicemia e l’adozione di una dieta sana ed equilibrata accompagnata ad una regolare attività fisica. Oltre a ciò, si procede all’iniezione di insulina mediante un’apposita penna. In particolare, ci sono due tipi di insulina: l’una lenta, l’altra ad azione rapida. La prima serve per il normale svolgimento delle varie attività, la seconda invece deve essere calibrata sulla base dei carboidrati assunti e al valore di glicemia

Per quanto riguarda il diabete di tipo 2, in questo caso l’organismo produce insulina ma non riesce ad utilizzarla in maniera ottimale, finendo per causarne un eccesso all’interno del sangue. Tra i sintomi da non ignorare ci sono: stanchezza, vista offuscata e aumento della sete e della fame. In questo caso tra le cause più comuni ci sono l’età avanzata come anche la sedentarietà e una dieta ricca di zuccheri.

In riferimento alla terapia, questa consiste nell’adozione di un’alimentazione sana. Gli esperti inoltre consigliano di praticare regolare attività fisica e in alcuni casi possono prescrivere farmaci orali. Questi mirano ad aumentare la produzione dell’insulina.