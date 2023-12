Amadeus, l’immagine dal camerino svela un ‘dettaglio’: non tutti l’hanno notato

Amadeus non rinuncia alla sua grande passione neanche in camerino, ma in pochi hanno notato un dettaglio molto speciale. Di cosa si tratta?

Non si esagera dicendo che questo è assolutamente il periodo d’oro di Amadeus. Dopo aver vissuto anni più che turbolenti e che hanno messo seriamente in crisi la sua professione nonché la sua persona – in diverse interviste ha raccontato infatti che non lo chiamavano più nemmeno per presentare la sagra della salsiccia – il tempo e la perseveranza sembrano aver guarito tutte le ferite.

Dopo la sua partecipazione a Tale e Quale Show nel 2013, il conduttore non pensava che la sua vita sarebbe cambiata così drasticamente in soli dieci anni. Amadeus, infatti, è il presentatore del momento e ogni suo programma tv riscuote un successo di pubblico senza precedenti. Anzi, a dirla tutta, alcune trasmissioni ormai poco popolari, grazie al suo piglio deciso e fresco, insieme a lui hanno conosciuto una seconda vita.

Il caso più eclatante di tutti sicuramente è stato Sanremo. Nel giro di cinque anni – solo Pippo Baudo e Mike Bongiorno hanno condotto cinque edizioni di fila della kermesse sonora – le sorti del Festival sono cambiate. Ora non solo sono ritornati in gara big importantissimi della musica italiana, ma tutto il Paese si ferma per una settimana per poter seguire Sanremo con l’attenzione che merita.

Amadeus e quel dettaglio in camerino che non è sfuggito ai fan più attenti

Ma anche Affari Tuoi non è stato di certo da meno. E così, puntata dopo puntata, sempre più telespettatori si sono interessati alle sorti dei pacchisti grazie anche alla bravura di Amadeus che sa come calibrare alla perfezione suspence e momento di spensieratezza per uno spettacolo davvero unico nel suo genere e che ormai finisce ogni sera quasi alle 22:00, a differenza di Striscia la Notizia – il competitor principale nella gara degli ascolti – che quest’anno non sembra proprio decollare.

E a proposito di Affari Tuoi, ora che Amadeus è social a tutti gli effetti – sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni insieme alla moglie Giovanna Civitillo ha creato un profilo Instagram ad hoc per il conduttore – non perde mai occasione di postare alcuni dettagli interessanti dietro le quinte. E mentre si preparava per una delle puntate del game show, il conduttore si è fatto fotografare con una mantellina nerazzurra, che ricorda proprio i colori della sua squadra del cuore, l’Inter.

A renderla ancora più speciale la scritta personalizzata “Ama”. Amadeus, infatti, è un tifosissimo dell’Inter e in onore della sua squadra ha chiamato anche il figlio José, proprio come l’allenatore di Calcio José Mourinho che nel 2010 ha realizzato il triplete coi nerazzurri vincendo Scudetto, Coppa Italia e Champions League.