Ciao Darwin, Paolo Bonolis rompe il protocollo: non l’aveva mai fatto prima

Ciao Darwin: uno dei programmi più famosi di Mediaset non è esattamente quello che sembra. Il gesto di Bonolis fa riflettere e rompe gli schemi

Ciao Darwin è da anni uno dei programmi simbolo della rete Mediaset. Negli anni 2000 fu il programma che più cerco di indagare i misteri del nuovo secolo con quel pizzico di ironia che da sempre lo contraddistingue. Nelle lotte tra varie compagini che si sfidano con tante prove, ci sono nascoste delle verità difficili da cogliere. Il mondo cambia di continuo, e spesso non ci fermiamo a riflettere troppo su questi cambiamenti.

Il programma cerca da sempre di far riflettere gli spettatori sui cambiamenti della nostra società, ma lo fa con il sorriso. Gli scambi tra concorrenti sono spesso motivo di risate e meme in rete, che hanno reso il programma famoso anche a chi non lo aveva mai visto. Nessuno come Bonolis sarebbe riuscito a gestire un programma cosi difficile, dove tenere a bada personalità molto spesso sopra le righe. Ti sarà sicuramente capitato di vedere sui social un video in cui Paolo Bonolis incoraggia con vigore i concorrenti alle prese con le prove esterne del programma.

Ciao Darwin: Paolo Bonolis sbotta, non l’hai mai visto cosi

Bonolis guarda sempre con un certo atteggiamento distaccato i concorrenti che partecipano al programma, come un analista della fauna del mondo, che analizza ma non giudica. Le sue espressioni però parlano per lui, facendo ridere a crepapelle gli spettatori. Nel bel mezzo di questa goliardia, non mancano i momenti per scambi e riflessioni di natura un po’ più seria.

Solitamente, il conduttore non interviene mai nel dibattito tra i concorrenti, lasciando che sia il pubblico votante a farsi un’idea di come stiano davvero le cose. Il protocollo prevede che il conduttore sia sempre superpartes, ma a volte la natura umana costringe ad esprimere la propria opinione.

Anche lo stoico Paolo Bonolis una volta ha ceduto e ha violato il protocollo del programma, esprimendo una chiara opinione in uno scontro tra le squadre italiani e stranieri. Un momento toccante che è rimasto nella storia del programma, e che ha dimostrato le forti potenzialità del format e il perchè ancora oggi, funziona.

Ciao Darwin analizza il mondo e cerca, ridendo, di analizzare i conflitti interni alla nostra società e ci spinge a pensare a molte cose. Speriamo che tra un momento comico e l’altro, tutti possano capirlo e apprezzarlo. Forse, lo faranno meglio dopo aver visto questo video.