Natale in casa Al Bano, la triste notizia che rovina le Feste a tutta la famiglia

Al Bano si prepara al Natale ma recentemente è venuto a conoscenza di una notizia che getterà nello sconforto tutta la famiglia.

Brutto periodo per il cantautore pugliese Al Bano poiché è tra i grandi esclusi dal Festival di Sanremo. Secondo quanto riportato da Il Giornale parrebbe aver presentato ben due brani, entrambi rigettati.

Una grande delusione da parte dell’artista che ha espresso il proprio rammarico attraverso un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Adnkronos: “mi ha detto che non ci sarebbe stato spazio per me a Sanremo dopo l’esibizione l’anno scorso con Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Poteva essere l’ultimo Festival perché ormai l’età…“. A mediare tra il conduttore e il diretto interessato è proprio Loredana Lecciso che reputa la scelta di Amadeus positiva non volendo quindi rovinare il ricordo della straordinaria performance dell’anno scorso.

Ma purtroppo per Al Bano non è ancora finita poiché recentemente ha ricevuto un’altra doccia fredda, questa volta riguardante l’aspetto privato. Infatti il Natale non sarà più lo stesso a seguito di tale brutta notizia che l’ha gettato in uno stato afflittivo profondo. I fan si stringono al loro beniamino per quanto sia difficile, questa volta, consolarlo. Un annuncio scioccante che potrebbe distruggere definitivamente le sue festività.

Al Bano, Natale a rischio: la triste notizia sconvolge i fan e rovina le feste

Manca poco al periodo più bello dell’anno e anche a casa dell’artista fervono i preparativi. A questo riguardo la sua fidanzata anticipa qualche dettaglio in merito, specificando oltretutto quanto siano poco tradizionalisti, in conformità alle proprie abitudini. Solamente il pranzo di Natale e per i regali dichiara: “né io né lui siamo legati alle cose materiali. Ci scambiamo piccoli doni” alla stregua di un simbolo proprio perché è il pensiero ciò che conta.

La famiglia è pronta per trascorrere le Feste a Cellino San Marco, dunque – probabilmente in compagnia anche delle sorelle della bionda showgirl – anche se mancherà all’appello un componente fondamentale la cui assenza potrebbe rendere maggiormente cupa l’atmosfera.

Difatti quest’anno, al tavolo delle grandi occasioni, non ci sarà la figlia Jasmine perché volata in Georgia per partecipare a Ballando con le Stelle nazionale. Un’opportunità professionale imperdibile per la giovane che rende orgogliosi mamma e papà anche se vuol dire rimanere distanti per un po’.

Come si evince, un Natale diverso per quanto Loredana non abbia rinunciato ad addobbare casa al fine di portare brio e allegria, comunque: “non mancherà il grande albero che ogni anno allestiamo nel salone, accanto alla scala. Una cosa che mi piace molto sono le stelle di Natale, riempio la casa. Preferisco quelle bianche ma anche rosse vanno bene“.

Nostalgia canaglia, specialmente per quei festeggiamenti d’un tempo che riportano indietro nella memoria, soprattutto all’infanzia: “ci si riuniva con tutti i parenti, si facevano grandi pranzi, si giocava a tombola, oggi questa cosa si è un po’ persa“. Indubbiamente è cambiata l’epoca, più frenetica e in particolar modo le generazioni, oggi più libere.