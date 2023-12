La ballerina di Amici esplode, rabbia e durissime accuse: mai vista un cosa del genere

La rabbia dell’ex ballerina di Amici si fa sentire: mai vista una cosa simile. Ecco cosa ha raccontato: le durissime accuse.

In un’intervista a Di più una ex ballerina e vincitrice del talent di Maria De Filippi, Amici, ha rivolto delle durissime accuse alla maestra di ballo Alessandra Celentano. Quest’ultima è nel programma da molto tempo ma negli anni ha dimostrato sempre di più la sua severità con gli allievi, a volte anche in modo eccessivo per alcuni.

A scrivere ad Alessandra Celentano è Agata Reale, ballerina ad aver vinto Amici nel 2006/2007. Nonostante la bellissima esperienza ad Amici Agata ricorda ancora il modo in cui veniva denigrata dalla maestra Celentano e vedendo cosa sta succedendo in questa edizione al ballerino Nicholas ha deciso di scriverle una lettera a riguardo.

Agata Reale contro Alessandra Celentano: le dure parole

Come ogni anno, nelle ultime edizioni di Amici, Alessandra Celentano ha la sua squadra ma non perde l’occasione di punzecchiare i ballerini degli altri professori, soprattutto quando secondo lei questi non meritano di essere nella scuola. Quest’anno è toccato a Nicholas che ogni settimana riceve compiti impossibili che prova a fare, ma ricevendo solamente critiche. In difesa del ballerino sono intervenuti in molti.

Da Elena D’Amario, che avuto una forte discussione in studio, a Rossella Brescia, giudice esterno, che ha criticato u ballo dato al ragazzo dalla maestra, oltre poi ai professori che la ritengono quest’anno particolarmente cattiva. Ecco alcune parole scritte da Agata rivolte alla signora Celentano, come la chiama lei:

Lei offende uno dei ballerini e la vittima soffre per le critiche subite. .. Tanto tempo è passato ma mi accorgo che lei non è cambiata, anche quest’anno ha scelto la sua preda. … “La Celentano l’ho inventata io” potrei dire se fossi Pippo Baudo. Sono stata la prima di una lunga serie.

Agata infatti è stata criticata fortemente durante il suo percorso dalla maestra Celentano, che la continuava a punzecchiare e a provocare sul difetto del collo del piede. Difetto che Agata aveva fatto presente ai provini, ma per cui era passata lo stesso scelta anche dalla Celentano. E poi continua:

Aveva detto di me che non avevo nessun futuro come ballerina. Non solo ho vinto Amici ma mi sono assicurata prestigiosi contratti di lavoro. Anche Maurizio Costanzo mi scelse per un musical. Poi mi sono dovuta fermare per alcuni infortuni e mi sono ammalata. Perfino Maria De Filippi mi ha inviato un messaggio, mentre lei, signora Celentano, nemmeno un saluto.

Agata cita anche la sua malattia nella lettera destinata ad Alessandra Celentano. Le è stata diagnosticata una forma grave di leucemia per cui ha combattuto. Ora sta bene, ma deve sempre sottoporsi a controlli medici periodici.