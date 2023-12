Ficarra e Picone, come si sono conosciuti? Il duo comico ha una lunga storia alle spalle

Ficarra e Picone sempre insieme in un nuovo film, ma come si sono conosciuti? Ecco come è nato il duo comico più simpatico.

Santocielo è il nuovo film natalizio di Ficarra e Picone. L’ultima pellicola del duo comico più divertente del cinema non è solo una commedia. Il nuovo lavoro cinematografico affronta gli stereotipi dell’Italia in modo leggero e divertente, soprattutto quelli legati alla religione. Attraverso questo film si prendono in giro anche i luoghi comuni dell’italiano medio e il maschilismo.

Ficarra e Picone, i due sono anche conduttori di Striscia la notizia, affrontano con la loro simpatia tematiche molto importanti per questo periodo storico, tra cui anche quello delle diversità. Il duo di comici siciliani è molto amato nel nostro Paese, ma come si sono conosciuti?

Quando e come si sono conosciuti Ficarra e Picone

Sono anni che Ficarra e Picone lavorano insieme, sia nel cinema che in televisione. Ormai siamo abituati a vederli nei panni di conduttori di “Striscia la notizia”, dove i due sono molto amati. La coppia è una delle più richieste grazie alla loro simpatia e l’accento meridionale che li rende simpatici e divertenti. Noi li conosciamo dagli anni Duemila, ma in realtà si sono conosciuti molto prima.

La coppia, composta da Salvo Ficarra e Valentino Picone, è nata nel 1993, ma sono diventati noti a livello nazionale intorno agli anni Duemila. A renderli famosi è il programma Zelig, poi per loro è arrivata la fortunata chiamata di Antonio Ricci per condurre “Striscia la notizia”, numerosi film e diverse partecipate televisive. Salvo e Valentino si sono conosciuti proprio nel ’93 quando con Salvatore Borrello e Mauso Busalacchi hanno fondato il gruppo Chiamata Urbana Urgente.

I quattro hanno partecipato al programma comico Seven Show sul canale Italia 7, poi sono diventati un duo, ovvero Ficarra e Picone. Insieme hanno partecipato a GNU su Rai 3, ma è Zelig a renderli celebri. La coppia si butta nel cinema nel 2000 nel film “Chiedimi se sono felice” di Aldo, Giovanni e Giacomo. Sono 16 i film usciti al cinema che vedono la partecipazione dei comici siciliani, molti dei quali usciti durante le vacanze di Natale. L’ultimo film Santocielo rappresenta il filone di cinepanettoni della coppia, caratterizzati dalla classica comicità del duo Ficarra e Picone.

Non ci resta che aspettare l’uscita della pellicola e preparaci a sane risate con un occhio sull’attualità.