Finale di dicembre difficile per questi segni zodiacali: tutta colpa di Mercurio retrogrado

Sono otto, in particolare, i segni che avranno una fine dell’anno complicata. Ecco cos’è la fase di Mercurio retrogrado, che influenzerà le costellazioni

L’ultimo Mercurio retrogrado dell’anno è alle porte e, sfortunatamente, non porterà con sé l’allegria natalizia.

A partire da mercoledì, la rivoluzione astrologica manderà quasi tutti i segni zodiacali in tilt. Saranno tante, infatti, le costellazioni che avranno un finale dell’anno difficile, soprattutto sotto il profilo della comunicazione.

Il termine Mercurio retrogrado viene spesso utilizzato in questi giorni come scusa per il cattivo umore e il comportamento strano delle persone. Ma sai davvero cosa significa? Gli astrologi spiegano che quando un pianeta è ‘retrogrado’ significa che la Terra la sta passando in orbita e che il pianeta sembra muoversi all’indietro dal nostro punto di vista. E chi segue con interesse le vicende astrologiche sa bene quanto Mercurio influenzi le nostre interazioni quotidiane.

Non è di certo una buona notizia, dato che guardiamo sempre con grande interesse ai momenti di transizione, quali possono essere la fine dell’anno e l’inizio dell’anno nuovo. Mercurio retrogrado indurrà le persone a rivalutare i propri sistemi di credenze, i propri valori e le proprie spese, le proprie abitudini. Ma quali sono i segni che saranno interessati da questa condizione?

Mercurio retrogrado: fine anno difficile per questi segni

In Sagittario si sta verificando la fase retrograda del 13 dicembre 2023. Poiché questo segno zodiacale è considerato un avventuroso esploratore del mondo, i problemi di comunicazione possono influenzare soprattutto i piani di viaggio. A vivere un periodo poco felice saranno in particolare Bilancia, Capricorno, Ariete e Cancro. Non ci sono buone notizie nemmeno per Gemelli e Vergine ma anche Sagittario (come dicevamo) e Pesci.

Gli astrologi sostengono che per questi otto segni zodiacali il dominio della coscienza rappresentato da quella particolare posizione di Mercurio è ciò che sarà motivo di preoccupazione durante questa fase planetaria. Le persone che appartengono a queste costellazioni avranno problemi con le proprie autoespressioni coscienti, ma anche con le proprie emozioni interne.

Si tratta di una condizione – quella del Mercurio retrogrado – che, nell’arco di un anno avviene tre o quattro volte. Non è niente di “tragico”, dunque, ma deve segnare un momento in cui dovremmo ripercorrere i passi, riformulare le idee e riflettere sulla direzione della nostra vita. Insomma, un momento per essere cauti nella comunicazione e per valutare attentamente i pro e i contro delle decisioni.