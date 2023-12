Vi ricordate di Walter Nudo? Che fine ha fatto e cosa fa oggi l’ex prezzemolino della tv

Un volto molto conosciuto negli anni passati era quello di Walter Nudo. Ma che fine ha fatto? Cosa fa da quando si è allontanato dal piccolo schermo?

La nuova carriera di Walter Nudo è totalmente diversa da quella che abbiamo visto in passato. Stiamo parlando di un attore nonché vincitore di un’edizione de L’Isola dei famosi. Era il 1998 l’anno in cui Walter Nudo è riuscito a fare il suo esordio nel mondo televisivo ossia quando entrò a far parte della serie TV Beautiful.

Ma soltanto cinque anni dopo, nel 2003, riesce a farsi conoscere da molte più persone portando a casa la vittoria durante prima edizione del reality L’isola dei famosi.

Una vittoria meritata poiché riuscì ad ottenere l’87% dei consensi dei telespettatori. Da allora la sua carriera è stata in costante ascesa al punto che lo abbiamo visto prendere parte a un gran numero di fiction italiane tra cui i Carabinieri, Incantesimo e Un posto al sole. Nel 2018 Walter Nudo ha dimostrato ancora una volta il suo carisma, riuscendo a portare a casa la vittoria della terza edizione del Grande Fratello vip. Ma cosa fa oggi Walter Nudo? Scopriamolo insieme.

Cosa fa oggi Walter Nudo

Nel 2019 Walter Nudo ha preso la decisione di allontanarsi dalla TV dichiarando di non avere più intenzione di tornare sul piccolo schermo anche se sono state molte le proposte ricevute.

Ovviamente l’attore però non ha scelto di ritirarsi a vita privata e, tramite un video su Tik Tok, ha svelato ai suoi fan qual è la sua nuova passione. Walter Nudo sta dedicando il suo tempo ad aiutare le persone.

Ma qual è il suo nuovo lavoro? La risposta è stata data dallo stesso attore il quale ha affermato “Aiuto le persone. Aiuto le donne a comprendere l’uomo. Se vogliono un rapporto straordinario con loro.”

Sembra quindi che Walter Nudo abbia deciso di sfruttare la sua esperienza per aiutare le donne a comprendere meglio il mondo maschile e a dar vita a relazioni straordinarie proprio con l’altro sesso. Offre quindi consigli e suggerimenti riguardo le dinamiche di coppia diventando, così un guru delle storie d’amore.

E’ stato lo stesso attore infatti a spiegare che nel momento in cui un nome e una donna si separano, è l’uomo a soffrire molto di più: “in un rapporto un uomo amerà sempre di più la propria donna rispetto a quanto lei amerà lui”.

Walter Nudo però afferma che queste non sono soltanto riflessioni ma si tratta di affermazioni che si basano su studi scientifici. L’attore ha preso la decisione di dedicare tutto il suo tempo e il suo carisma per dare servizio alle persone, dimostrando così che il suo voler aiutare la gente va ben oltre il mondo dello spettacolo.