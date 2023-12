Eleonora Daniele, l’annuncio improvviso sorprende tutti: “Mia figlia mi ha…”

La nota conduttrice di Storie Italiane sorprende tutti i telespettatori con una confessione inaspettata. Ecco cosa ha detto Eleonora Daniele.

Eleonora Daniele è una conduttrice televisiva e giornalista tra le più apprezzate dal pubblico italiano. La giornalista è l’attuale conduttrice di Storie Italiane , programma di Rai Uno che racconta la quotidianità del nostro Paese con approfondimenti sui fatti di cronaca . Eleonora Daniele si appassiona fin da piccola al giornalismo e, dopo un ottimo percorso di studi, consegue la laurea nel 2013 in Scienze della Comunicazione presso LUMSA con votazione di 110 e lode.

Oltre all’ambito del giornalismo, Eleonora Daniele esordisce in televisione come figurante nel programma La sai l’ultima?. In seguito partecipa alla seconda edizione del reality show Grande Fratello. Le vengono offerti, inoltre, dei ruoli come attrice nelle serie televisive La Squadra, Un Posto Al Sole, e in alcune pellicole cinematografiche come Le Barzellette di Carlo Vanzina. Dal 2012 Eleonora Daniele è iscritta all’ordine dei giornalisti come praticante e dal 2016 come professionista.

Nel 2004 viene chiamata per condurre Unomattina, fino alla stagione 2011. Nella sua carriera si susseguono molteplici esperienze, come la conduzione di Miss Italia Nel Mondo, Ciak…si canta!, quest’ultimo insieme a Nino Frassica. Nel 2013 le viene affidata la conduzione del programma Storie Vere, ribattezzato in seguito Storie Italiane. Il programma è molto seguito dal pubblico televisivo ed è in onda tutti i giorni su Rai Uno.

L’annuncio improvviso di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele coltiva da sempre la passione per la scrittura e la narrativa. Recentemente, la conduttrice di Storie Italiane, ha pubblicato il libro Il pigiama a pois, dedicato ai giovani lettori. La storia narra di Carlotta, una bambina a cui viene regalato a Natale un pigiama a pois caldo e soffice. Mentre in cielo brilla la luna piena, Carlotta dorme avvolta nel suo nuovo pigiama che la accompagna alla scoperta di nuove entusiasmanti avventure.

Alla presentazione del libro di Eleonora Daniele hanno partecipato molti amici vip e anche Carlotta, la figlia della conduttrice. «Quando penso a mia figlia, la immagino cittadina non solo italiana. Per questo ho voluto inserire storie ambientate in contesti diversi, provenienti da culture diverse. Una storia che ne riunisce tante altre, ricche di spunti e occasioni per riflettere insieme», queste le parole di Eleonora Daniele nei confronti del suo libro Il pigiama a pois. «Mi ha ispirata mia figlia», ha raccontato l’autrice descrivendo il personaggio principale del libro.