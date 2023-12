Fedez, l’accorato appello diretto a tutti i genitori: “Non fatelo”

Fedez offre consigli a tutti i genitori, riguardo i propri figli: spunta la storia sui social “Non fatelo”

La vita di Fedez e di sua moglie, influencer e imprenditrice, Chiara Ferragni, ormai è nota al grande pubblico, sia italiano, che straniero. Li abbiamo visti moltissime volte sui social, dove postano momenti della loro vita quotidiana, poi, è arrivata la serie TV documentario Ferragnez, in cui siamo entrati nella loro casa e ci siamo avvicinati alla loro quotidianità, tra sorrisi, segreti e anche pianti.

Il metodo educativo che Fedez e Chiara utilizzano per i loro figli, è stato criticato più volte, dividendo i fan e gli haters in due parti: chi non crede sia giusto pubblicare la vita dei loro figli, Leone e Vittoria, e chi, invece, pensa che siano una bella famiglia, e che l’educazione impartita ai due bambini non sia poi così male. Molta gente è convinta che i figli dei Ferragnez, siano sfruttati per i propri comodi sui social, tuttavia, la coppia si è sempre giustificata, dicendo che, in questo modo, allontanano i paparazzi.

In fin dei conti, Chiara Ferragni ha trasformato la sua vita in un racconto, senza nemmeno studiare scrittura alla scuola Holden o in università. In ogni caso, milioni di persone, si ispirano ai due, tanto che Fedez ha pubblicato una storia Instagram, dove ha dato un consiglio a tutti i genitori.

Il consiglio di Fedez destinato a tutti coloro che hanno figli

Se sia giusto o meno pubblicare la vita dei propri figli sui social network, è una decisione esclusiva del genitore, poiché ognuno la pensa in modo diverso. Il professor Luca Butturi, del Dipartimento di formazione e apprendimento della SUPSI, ha detto la sua a proposito dell’educazione dei figli Ferragnez.

Secondo il professore, c’è un lato di mercificazione, ma è anche vero che il lavoro dei due coniugi può essere un fattore discriminante. Se il lavoro di una persona, è quello di vendere la propria immagine e, dentro questa immagine rientrano i figli, automaticamente, anche loro rientrano nel prodotto.

Ma tornando a Fedez, nonostante le critiche, nonostante gli insulti degli haters e varie accuse, il suo rapporto con i figli, appare davvero genuino, come si può vedere nel video, pubblicato da sua moglie, dove lui ritorna dall’ospedale e, Leone e Vittoria, lo accolgono con molto calore, affetto, abbracci e disegni.

Fedez sembra proprio un buon padre, infatti, si è permesso di pubblicare una storia, in cui dà un importante consiglio a tutti i genitori d’Italia, ma anche del mondo, riguardo a cosa non fare assolutamente, quando si hanno dei figli piccoli. Dalla storia Instagram, si vedono i due bambini alle prese con una batteria, mentre la sua mano tatuata cerca di fermarli. Una scena comica, tenera e divertente, dove Fedez scrive “Piccolo consiglio, non mettetevi mai una batteria in casa“. Forse, in molti seguiranno questo consiglio, dal momento che possiamo solo immaginare la confusione che poteva esserci in quella casa.