Isal, il figlio di Vanessa Incontrada è cresciuto: a 16 anni, la somiglianza con la mamma è assurda

Vanessa Incontrada ha postato sui social un dolce scatto al fianco del figlio Isal, sempre più grande: 16 anni, il giovane è identico alla madre.

Fascino immenso, carisma innato e talento nel dna. Vanessa Incontrada è una delle presentatrici più amate sulla scena dello spettacolo italiano, adorata per i suoi format di successo.

Nata il 24 novembre 1978 a Barcellona, da madre spagnola e padre italiano, la Incontrada fin da giovanissima ha lavorato nel mondo dello spettacolo, muovendo i primi passi della sua carriera come modella. Successivamente, Vanessa è approdata in Italia distinguendosi alla guida di format del calibro di “Zeling”, al fianco di Bisio, che consacra la sua fama nel Bel Paese.

In parallelo alla carriera da presentatrice si è cimentata come attrice in fiction e film e ha raggiunto un seguito enorme sui social, in particolare su Instagram dove conta ben 2,6 milioni di follower. Il suo feed è una raccolta di scatti da sogno, in cui mostra la sua vita scandita tra set e momenti al fianco della sua famiglia. Di recente, sulla gallery della conduttrice è apparso uno scatto in cui è ritratta in tutta la sua bellezza al fianco del figlio Isal, oggi 16 anni. La somiglianza tra i due è pazzesca.

Vanessa Incontrada: la somiglianza pazzesca con il figlio Isal

Oltre che per la carriera costellata di successi, Vanessa Incontrada è finita nel tempo al centro delle cronache rosa per la sua sfera sentimentale.

L’amore più grande nella vita della presentatrice è quello vissuto con l’imprenditore toscano Rossano Laurini. I due si sono conosciuti nell’ambito di una serata in discoteca a Follonica: all’epoca Rossano era legato all’amica e cognata della Incontrada, Chiara Palmieri. La scintilla tra Incontrada e Laurini è stata immediata, portando a un forte colpo di fulmine e alla fine dell’amicizia tra la conduttrice e la Palmieri.

Nel 2008, dall’amore tra i due è nato il figlio Isael. A distanza di anni, la coppia ha avuto una crisi, ma dopo un periodo di riflessione si è ripresa al meglio, tornando più forte di prima.

Il figlio della presentatrice e dell’imprenditore è sempre più grande. Oggi ha 16 anni: di recente, la Incontrada ha condiviso uno scatto sui social in bianco e nero in cui è ritratta al fianco dell’adolescente. La somiglianza tra i due è incredibile: dalla madre, Isael ha ereditato i lineamenti dolci e lo sguardo vispo. Il 16enne vive con i genitori in una splendida casa lontana dalla confusione delle grandi metropoli, collocata nella splendida cornice di Follonica.