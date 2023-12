Nuova funzione segreta di Whatsapp, si attiverà ogni volta che mandate una foto

WhatsApp sta per introdurre una nuova funzione segreta che si attiverà ogni volta che mandate una foto. Ecco di cosa si tratta.

Nuova ondata di novità in casa WhatsApp. La piattaforma di messaggistica proprietà di Meta ha da sempre a cuore il feedback dei suoi utenti, e lavora costantemente tramite il suo team di sviluppatori per poter rilasciare funzionalità sempre più avanzate e in linea con quelle che sono le ultime tendenze del mercato.

E proprio in questo senso, gli esperti di WABetaInfo hanno avuto modo di mettere mano in anteprima sull’ultima versione beta del servizio. Che tra le altre cose, presenta una nuova funzione segreta che si attiverà in automatico ogni volta che mandate una foto in chat. E le sue potenzialità sono enormi, vi consigliamo di informarvi subito per poter sfruttarla al meglio e non farvi più mancare nulla quando condividete file multimediali tramite il servizio di Zuckerberg.

WhatsApp, la nuova funzione segreta che si attiva quando mandate una foto

Questa fantastica novità è stata resa disponibile al momento solo per i developer con l’ultima versione di beta 2.23.26.16 di Whatsapp per Android. A svelare il tutto ci ha pensato WABetaInfo, che ha analizzato nel dettaglio tutti i risvolti in positivo di questa funzione segreta e in che modo sarà possibile sfruttarla ogni volta che si deve inviare una foto.

Entrando più nello specifico, quando si tratta di condividere un media nei canali si potrà ora decidere di inviare più foto o video consecutivamente. E sarà WhatsApp stessa ad organizzarli automaticamente in un album unificato. Così che i follower potranno cliccarci sopra per poter accedere all’intera collezione senza doverci pensare due volte. Si tratta di una feature già disponibile nelle chat da anni ma per ora non si era ancora vista nei canali.

L’interfaccia rimane praticamente la medesima. Quando deciderete di selezionare dalla galleria più file multimediali, invece che avere un elenco lunghissimo con ogni singolo elemento, ci sarà un riquadro con tre foto in vista e una quarta con un layer nero e il simbolo +. Con a fianco il numero di altri file multimediali che si possono aprire semplicemente facendoci tap sopra. Staremo a vedere quando il tutto verrà rilasciato in pianta stabile, ma considerando che i test sono già attivi potrebbe volerci solo qualche settimana.