Mara Venier, la mossa inaspettata lascia tutti sconvolti

Una mossa inaspettata quella della Venier che sconvolge tutti: presto sarà deciso chi arriverà. Ecco le sue parole nel corso dell’intervista.

Mara Venier è una conduttrice molto apprezzata ed è la regina della domenica pomeriggio su RAI 1 con Domenica In. Ora però la conduttrice ha deciso di far sapere a tutti i suoi fan che è arrivato quel momento. Nessuno se lo aspettava e infatti in molti sono ancora sconvolti dalla sua decisione. Quale sarà la mossa inaspettata della Venier?

La padrona di casa del pomeriggio domenicale ha deciso di fermarsi, questa è la mossa che nessuno si aspettava. Ogni domenica teneva compagnia al pubblico ma questa, la quindicesima edizione sarà l’ultima per lei. A giugno 2024, alla fine della stagione televisiva, si concluderà per lei questa conduzione da record.

Mara Venier sorprende tutti: devo lasciare

Mara Venier si è raccontata nel corso di un’intervista a Nuovo TV dove ha parlato appunto del suo ritiro. Ha annunciato di averlo detto in anticipo proprio per non illudere nessuno. Ma per lei ora è arrivato il momento, sarà il suo ultimo anno da conduttrice per un ruolo così impegnativo. Ecco alcune parole dette dalla Venier:

Devo dedicarmi alla famiglia. Domenica In è molto impegnativa e lavoro per 10 mesi l’anno. Non ho avuto così tante offerte da quando la mia età è entrata in quella pensionistica. Voglio dedicare più tempo alle persone che amo, la vita ti mette davanti a delle cose improvvisamente.

Il riferimento della Venier non è casuale. Infatti fa riferimento ad un triste episodio successo nella sua famiglia, è infatti venuto a mancare suo genero Pier Francesco Forleo marito della figlia Elisabetta Ferracini. La decisione arriva dopo anni che il marito Nicola le chiede di rallentare i ritmi lavorativi. Nicola la vuole con lui per trascorrere più tempo nelle loro case insieme.

Ora la Venier si è convinta e condurrà fino a giugno prima di lasciare andare il programma nelle mani di qualcun altro. La Rai già da tempo era in cerca di un erede, che un giorno avrebbe potuto sostituirla. Ora che quel giorno è deciso i vertici devono accelerare i tempi decisionali e scegliere un nome.

La scelta però non è semplice, il nuovo conduttore che vedremo a settembre 2024 a Domenica In dovrà essere in grado di prendere il passaggio nel modo giusto e soprattutto dovrà essere capace di non perdere gli ascolti, che sono sempre stati molto alti.