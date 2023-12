Samantha De Grenet, momenti di grande paura: il racconto della dura battaglia contro la malattia

Samantha De Grenet ha vissuto dei momenti di grande paura: lo ammette parlando della battaglia contro la malattia che l’ha colpita.

Non ha certamente bisogno di presentazioni Samantha De Grenet, la popolare showgirl italiana che il pubblico conosce molto bene e che in passato è stata anche protagonista di tantissimi reality su Canale Cinque, ebbene ha raccontato qualcosa di davvero drammatico.

Nel salotto di Verissimo si è lasciata andare alla commozione ricordando la battaglia contro la malattia che ha affrontato e con lei anche la sua famiglia: ha avuto un tumore al seno che le ha fatto temere per la sua vita e che le è costato dei momenti di grande sconforto.

“Quando si parla di tumore, si racconta quello che accade fisicamente. Ma si parla poco di tutta la parte psicologica, che a volte è anche difficile da spiegare. Il corpo cambia, il modo in cui affronti la vita cambia, non ti guardi più allo specchio, perché quello che vedi non ti piace” ha ammesso su Canale Cinque, ma entriamo ancora di più nel particolare.

Samantha De Grenet ricorda il tumore al seno: “Piangi e poi vai avanti”

Un racconto davvero molto difficile quello della showgirl che nello studio di Verissimo ha ripercorso le tappe della malattia, dalla scoperta del tumore al seno a tutto quello che ne è conseguito, compreso anche il tanto dolore che non vuoi far pesare su chi ti sta vicino e si preoccupa per te.

“Le persone accanto a te subiscono i tuoi sbalzi d’umore, le tue tristezze, anche se tu cerchi in tutti i modi di nasconderle, ma non è che puoi farlo tutto il giorno” ha rivelato, e ancora: “Così ti chiudi in bagno a piangere, poi esci e vai avanti, perché ti rendi conto di essere estremamente fortunata ad avere delle persone vicino a te che ti amano e ti aiutano a superare la malattia”.

Ad ogni modo, ad oggi Samantha De Grenet non può ancora considerarsi fuori pericolo, sta continuando a fare il suo percorso e a seguire le sue cure, per finire la terapia infatti le mancano ancora altri due anni, ma è certa che le cose possano andare nel migliore dei modi, lei è molto fiduciosa: “Mi guardo e sono contenta di quello che vedo, perché sono una buona persona, sono una persona vera e per me questo è fondamentale».