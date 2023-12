Massimo Ghini accasciato sul palco e ricovero immediato: il racconto del dramma vissuto

Massimo Ghini si accascia sul palco mentre è in scena: per lui ricovero immediato. Il racconto del dramma lascia davvero di stucco.

Non ha certamente bisogno di presentazioni, Massimo Ghini, l’attore italiano che il pubblico conosce davvero molto bene e che proprio in queste ore ha fatto preoccupare davvero tutti quanti per il malore di cui è stato vittima quando era sul palco, malore che gli è costato un ricovero immediato.

Il tutto è accaduto nel corso del primo atto della sua commedia, era in scena al Teatro Guglielmi di Massa Carrara e all’improvviso si è accasciato per terra ed è stato immediatamente soccorso da un medico che si trovava in sala e che stava assistendo allo spettacolo.

In seguito è stato portato al pronto soccorso con grande urgenza e per lui si è reso necessario un ricovero in ospedale: ma che cosa è successo? Quale è stata la diagnosi e come sta adesso l’attore? Entriamo nel merito.

Massimo Ghini: come sta dopo il malore sul palco

Tutto questo è successo mercoledì scorso, ad intervenire è stato l’addetto stampa dell’attore, ovvero Nicoletta Strazzeri, che però ha rassicurato tutti i suoi fan e non solo sulle sue condizioni. Massimo Ghini sta bene e ha lasciato l’ospedale venerdì ed è anche tornato in scena con la sua commedia, pare che il tutto sia stato causato da una congestione provocata probabilmente dal freddo.

Ovviamente i medici hanno voluto indagare su quello che è successo senza potere escludere nulla e infatti l’attore tornerà in ospedale per effettuare i controlli necessari, cosi da essere certi che si sia trattato davvero di una congestione e che non ci sia nulla di più grave a cui pensare.

Ad ogni modo, si è trattato di un momento di grande panico e non solo per il diretto interessato, ma anche per i presenti in studio che mai avrebbero potuto pensare che si sarebbe arrivati ad una situazione simile, la cosa importante è che l’attore sia fuori pericolo e che non si tratti di qualcosa di grave. Da vero professionista, Massimo Ghini ha voluto tornare subito nel suo mondo, il teatro, anche per non deludere tutti i suoi fan che avevano acquistato i biglietti. E tra una visita e l’altra continuerà a rispettare le date previste per il suo spettacolo anche se non è da escludere un periodo di riposo per scongiurare ricadute.