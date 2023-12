Massimiliano Varrese esagera: il gesto contro Beatrice Luzzi, bufera al Grande Fratello

La situazione al Grande Fratello degenera: il gesto di Massimiliano Varrese contro la coinquilina Beatrice Luzzi e le polemiche.

Da un po’ di tempo i rapporti tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sono tesi. Nei scorsi giorni è infiammata la polemica da parte dei telespettatori del Grande Fratello, i quali hanno chiesto la squalifica del concorrente a causa di alcune frasi minacciose e violente nei confronti della coinquilina.

In particolare l’attore ha detto alle sue spalle: “sale sul groppone del maschio e gli vuole mangiare la testa. Ma sa cosa succede se trova il maschio sbagliato? Il maschio si rigira e fa così”. Mimando il gesto dello schiaffo.

Un gesto che ha fatto molto scalpore e i telespettatori hanno chiesto la squalifica di Massimiliano Varrese, a causa di parole molto gravi soprattutto in un periodo nero per la violenza sulle donne, culminato con l’omicidio efferato di Giulia Cecchettin, al quale sono seguite numerose campagne contro il patriarcato. Purtroppo la redazione ha ignorato gli appelli e il gieffino non solo è dentro la casa, ma continua a reiterare gli stessi comportamenti contro la Luzzi.

Massimiliano Varrese bullizza Beatrice Luzzi: ecco il gesto delle polemiche

Massimiliano Varrese continua con gli stessi atteggiamenti contro Beatrice Luzzi e i telespettatori continuano a segnalare spezzoni di video che mostrano il gieffino bullizzare la sua coinquilina. Nelle ultime ore sono stati diffusi nuovi video con atteggiamenti ancora più violenti da parte del concorrente. Le polemiche non si sono fatte sentire e ora ancora più con fermezza si chiede la sua squalifica.

In un nuovo video si vede Massimiliano fare bullismo mentre passa Beatrice. Nella clip diffusa sui social mentre passa la gieffina lui comincia a ridacchiare e fare il verso della scimmia. E’ chiaro che il concorrente del Grande Fratello stava cercando di provocare la Luzzi. Lei però non reagisce alle sue provocazioni e lo ignora.

L’episodio è stato tacciato di bullismo e i telespettatori hanno scritto su X: “Ma io mi chiedo ma può rimanere lì dentro un elemento del genere! Che schifo !!!! Proprio zero sensibilità e zero rispetto per una donna”. Sul caso è intervenuta anche Gessica Notaro, volto contro la violenza sulle donne, dopo il terribile fatto che l’ha vista vittima di un attacco all’acido dieci anni fa. “Gravi campanelli d’allarme, la produzione intervenga”, ha dichiarato la showgirl.