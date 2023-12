Parmigiano o Grana: sicuro di sapere le reali differenze? Tutti fanno confusione

Molti pensano che Parmigiano reggiano e Grana padano siano lo stesso formaggio ma non è assolutamente così. Vediamo le differenze.

Anche se all’apparenza sono molto simili, in realtà tra il Parmigiano reggiano e il Grana padano ci sono moltissime differenze. Scopriamole tutte.

Più o meno tutti – ad eccezione dei grandi esperti o estimatori – facciamo una gran confusione tra Parmigiano reggiano e Grana padano. Siamo soliti pensare che, vista la somiglianza di consistenza e di aspetto siano lo stesso formaggio. In realtà non è assolutamente così e tra i due prodotti le differenze sono moltissime.

Si tratta di due grandi eccellenze italiane che vengono esportate e apprezzate in tutto il mondo. Assieme alla mozzarella, Parmigiano reggiano e Grana padano sono due simboli dell’Italia nel mondo. Rappresentano due dei prodotti caseari più conosciuti e amati anche all’estero. La scelta è soggettiva e dipende dai gusti di ciascuno di noi. Ma per scegliere al meglio, vediamo quali sono le differenze tra i due formaggi.

Grana o Parmigiano? Ecco le differenze

Molti di noi utilizzano genericamente il termine “formaggio grana” per indicare tanto il Grana padano quanto il Parmigiano reggiano. In realtà le differenze tra i due prodotti caseari sono tante e rilevanti.

Partiamo con il precisare che si tratta di due formaggi DOP, cioè a Denominazione di Origine Protetta. Entrambi sono nati nel medioevo all’interno di monasteri locati in Pianura Padana. Sono entrambi formaggi stagionati a pasta dura, privi di lattosio e, dunque, adatti anche a chi è intollerante. Sia il Grana padano che il Parmigiano reggiano sono realizzati con latte bovino non pastorizzato e con caglio di vitello. Detto questo, passiamo alle differenze.

Il Grana padano è prodotto sia con latte intero che con latte scremato mentre il Parmigiano reggiano viene realizzato solo con latte scremato. Questo comporta una notevole differenza di gusto: il Parmigiano reggiano al palato risulta più sapido mentre il Grana padano ha un sapore più morbido e burroso.

Terza differenza importante: la stagionatura. Per il Parmigiano reggiano ci vogliono almeno 24 mesi mentre per il Grana padano ne bastano anche 16. La minore stagionatura fa abbassare leggermente anche il prezzo: solitamente il Grana padano costa un po’ meno del Parmigiano reggiano.

Quarta differenza: la zona di produzione. Il Grana padano viene prodotto in 5 regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino ed Emilia Romagna. Il Parmigiano reggiano viene prodotto unicamente a Parma, Modena e Mantova. Infine la quinta e ultima differenza sostanziale sta nel tipo di alimentazione delle mucche.

Per produrre il Parmigiano reggiano le mucche vengono alimentate solo con erba e fieno mentre per il Grana padano alle mucche viene dato anche mais. Tutte queste differenze incidono sul gusto finale ma, in ogni caso, si tratta di due grandi eccellenze nostrane e la scelta dell’uno o dell’altro formaggio dipende unicamente dalle personali preferenze di ciascuno.