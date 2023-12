Camminare anche 2 minuti al giorno fa bene alla salute, ma solo se lo fai al momento giusto

Anche una semplice passeggiata di due minuti può darci immediati benefici fisici. Ecco, però, quando dobbiamo muoverci

Fare esercizio fisico regolare è fondamentale per la salute, poiché riduce il rischio di malattie croniche e aggiunge anni alla nostra vita. Non ci stancheremo mai di sottolineare quanto uno stile di vita sano (che include, evidentemente, anche una buona dose di attività fisica) possa preservarci da problemi di salute. In particolare, sappiate che può bastare anche camminare due minuti al giorno per star meglio. Purché lo si faccia nei momenti giusti.

Si consiglia di effettuare almeno 150 minuti di esercizio fisico a intensità moderata a settimana, anche se i benefici aumentano solo con ogni minuto di movimento aggiunto. Spesso si pensa che per avere risultati importanti si debba faticare tanto. Questo, ovviamente, non fa altro che scoraggiare l’attività fisica.

Tuttavia, i ricercatori che hanno approfondito i benefici di un esercizio fisico minimo e stanno riscontrando risultati incoraggianti. In particolare, un nuovo studio suggerisce che anche solo pochi minuti di camminata possono migliorare significativamente la salute, a condizione che lo si faccia al momento giusto. Ecco quando.

Una passeggiata di due minuti al giorno

Qualsiasi tipo di attività fisica può avere un effetto positivo sulla salute, riducendo il rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2, alcuni tipi di cancro e altro ancora. Sempre più ricerche suggeriscono che camminare a ritmo sostenuto, anche per brevi periodi di tempo, può rappresentare un modo semplice e accessibile per migliorare la propria salute a qualsiasi livello di forma fisica.

Camminare coinvolge più gruppi muscolari, dalle gambe al tronco, senza sottoporre a stress eccessivo le articolazioni. Camminare è un esercizio che porta carico e può aiutare a migliorare la densità ossea e a ridurre il rischio di osteoporosi.

Camminare è benefico anche per la salute del cuore. Quando camminiamo, il cuore pompa più velocemente, il che aumenta la circolazione sanguigna, fornendo più ossigeno e sostanze nutritive alle cellule e favorendo la rimozione dei prodotti di scarto. Questa circolazione migliorata aiuta a mantenere una buona salute cardiovascolare. Ma, come dicevamo, serve camminare nel momento giusto della giornata.

Uno studio recente pubblicato sull’European Journal of Preventative Cardiology han scoperto che camminare per 30-45 minuti al giorno (circa 4.000 passi) può migliorare significativamente le cause della mortalità correlata al cuore. Anni prima, uno studio del 2008 aveva scoperto che solo 15 minuti di camminata dopo un pasto potevano aiutare la digestione e aiutare ad abbassare il livello di energia. Ora, un nuovo studio pubblicato sulla rivista Sports Medicine ha scoperto che le persone possono avere alcuni di quegli stessi benefici facendo una passeggiata di soli due minuti, a condizione che si muovano subito dopo un pasto.

I soggetti dello studio che hanno fatto brevi passeggiate dopo aver mangiato hanno sperimentato cambiamenti più graduali nel livello di zucchero nel sangue, aiutandoli a evitare picchi di zucchero nel sangue che in alcune persone possono innescare la resistenza all’insulina, un precursore del diabete. Muovendo il corpo entro 60-90 minuti dopo un pasto, si otterranno dunque i risultati migliori.