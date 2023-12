Facciamo bene i conti: quanti chili si prendono durante le feste di Natale

Tra Natale e l’Epifania più o meno tutti tendiamo ad ingrassare. Ma quanto? E cosa fare poi per rimettersi in forma?

Le statistiche non mentono: durante le feste natalizie si ingrassa. Scopriamo quanto e, soprattutto, vediamo cosa consigliano i nutrizionisti.

I numeri parlano chiaro. Secondo le statistiche il 32% degli italiani teme di mangiare troppo durante le feste natalizie e il 35% è già in ansia cercando di capire cosa dovrà fare a gennaio per tornare in forma. A Natale si ingrassa per forza? Assolutamente no, non è una regola. Ognuno di noi a tavola si comporta come preferisce.

C’è da dire, però, che in media tra Natale e l’Epifania tutti tendiamo a lasciarci andare un po’ di più a tavola e, secondo le statistiche, ogni persona ingrassa circa 3 chili. Non sono tantissimi, è vero. Il punto è che prenderli è molto più facile che perderli. Ma con la giusta strategia si può tornare in forma senza stravolgere le proprie abitudini.

Come tornare in forma dopo Natale

Natale, solitamente, ci regala qualche chiletto di troppo di cui faremmo volentieri a meno. Vediamo come tornare in forma dopo le feste.

Come abbiamo visto, secondo le statistiche, durante le feste natalizie, tra pranzi e cenoni, ogni persona ingrassa in medi 3 chili. Come fare poi per tornare in forma? Trascinarsi i chili di troppo per tutto l’inverno non è assolutamente una buona idea: il rischio è di trovarci a Pasqua ancora con 3 chili di troppo da smaltire e di aggiungerne altri.

Secondo i nutrizionisti il segreto è uno: aumentare un po’ l’attività fisica. Niente sindrome da divano. Bisogna prendere la buona abitudine di fare una bella camminata di almeno 30 minuti tutti i giorni. E, se possibile, aggiungere allenamento in palestra o in piscina almeno 3 volte alla settimana. Niente diete detox a base solo di estratti o centrifugati perché non sono la soluzione. Bisogna adottare un’alimentazione più leggera ma sempre completa e bilanciata.

Un trucco è iniziare ogni pasto con delle verdure crude: saziano e, quindi, inducono a mangiare meno. Inoltre grazie alle fibre stimolano l’evacuazione e promuovono la depurazione dell’organismo. Per eliminare tossine e liquidi accumulati, bisogna bere molto: almeno due litri di acqua al giorno. Ottime anche le tisane con funzione depurativa e drenante come quelle a base di finocchio o di betulla.

Dopo le feste è bene puntare su alimenti nutrienti ma leggeri. Via libera alle carni bianche come il pollo e il tacchino, il pesce, le verdure e i cereali integrali. Meglio evitare per un paio di settimane la carne rossa, pasta e pane raffinati, le patate, il latte e i latticini. Al posto del latte la mattina potete optare per le bevande vegetali senza zuccheri. Naturalmente dopo le feste bisogna mettere al bando i dolci e gli zuccheri. Se vi viene voglia di cibi dolci potete rimediare con 40 grammi di frutta secca: è buona ed è ricchissima di Omega 3.