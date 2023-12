Diletta Leotta, l’annuncio improvviso spiazza tutti: nuovo entusiasmante progetto

Diletta Leotta, un annuncio improvviso che coglie tutti i fan di sorpresa: ecco il nuovo progetto della conduttrice televisiva

Ormai tutta Italia, e non solo, conosce Diletta Leotta. La conduttrice televisiva e radiofonica catanese è diventata una celebrità assoluta e non soltanto tra gli appassionati di calcio, che possono godersi la sua presenza in ogni weekend a margine dei principali big match del campionato.

Diletta è la regina assoluta di DAZN, l’emittente streaming che detiene in esclusiva i diritti della Serie A. E il fatto di vederla a bordo campo, in tutta la sua classe, eleganza, professionalità e fascino costituisce indubbiamente un ulteriore motivo di attrattiva. Ma Diletta si è fatta conoscere a 360 gradi come una delle bellezze più acclamate dei giorni nostri, tra scatti social e apparizioni pubblicitarie in cui tutta la sua sensualità incontenibile ed esplosiva lascia sempre il segno.

Su Instagram, è di gran lunga uno dei personaggi italiani più in vista, con oltre 9 milioni di follower. In particolare nell’ultimo anno in tanti ne hanno seguito con affetto e partecipazione le vicende. Il 2023 è stato senza dubbio speciale per lei, l’anno che le ha cambiato la vita con la nascita della figlia Aria. La piccola, figlia di Diletta e del portiere tedesco Loris Karius, è venuta alla luce il 16 agosto, lo stesso giorno del compleanno di Diletta. Una dolcissima coincidenza che lega madre e figlia ancora di più.

Diletta Leotta, viaggio nella sua vita da mamma: il nuovo format sui social

Diletta sta vivendo la sua nuova dimensione fin dalla gravidanza con entusiasmo, ma anche con la logica apprensione di chi è genitore per la prima volta. Condividendo fin da subito il tutto con i suoi fan e dando vita a un format particolare, quello della mamma ‘dilettante’, con uno splendido gioco di parole con il suo nome.

Nei mesi scorsi, in dolce attesa, in varie dirette sui social aveva incontrato celebri mamme del mondo dello spettacolo per parlare con loro di tutti quei passaggi obbligati che compongono la vita di un genitore. Il format ritorna come annunciato dalla stessa Diletta dal 18 dicembre su Youtube e su altre piattaforme in streaming. Un modo per accompagnare idealmente tutte le neo mamme d’Italia nel loro percorso difficilissimo e al tempo stesso stupendo.