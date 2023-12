Ha un cuore d’oro ma il suo difetto più grande è l’orgoglio: il segno zodiacale più controverso

Questo segno zodiacale è generoso come pochi, ma l’orgoglio può offuscare tutte le sue incredibili qualità: non esiste segno più controverso!

Tutti i segni zodiacali sono speciali a modo loro e hanno delle caratteristiche uniche che li differenziano più che bene dagli altri. Un segno su tutti però tende a essere tutto e il contrario di tutto in base al suo umore. I nati sotto questo segno, infatti, possono essere nel giro di cinque minuti o le persone più buone e gentili dell’universo o i vostri peggiori nemici.

Tutto dipende dal modo in cui vengono trattati e non fanno di certo sconti a nessuno quando si tratta di far valere la propria persona. Ma qual è il segno orgoglioso e dal cuore d’oro? Non ci resta che scoprirlo insieme!

Alla scoperta del segno zodiacale più controverso di tutti: cuore e mente sono sempre in tumulto

Ebbene sì caro Leone, oltre a essere il re dell’oroscopo, sei anche il più controverso tra tutti i segni zodiacali. Il sacro fuoco che ti anima, infatti, divampa in centomila direzioni che si incontrano e scontrano tra loro forgiando l’incredibile persona che sei, quando vuoi ovviamente. Se sei nel mood giusto, infatti, sai come essere accondiscendente e generoso. Se la giornata, invece, è particolare, non ci metti niente a mostrare tutta la tua testardaggine, anche quando sei ben consapevole di avere torto.

Ma a te poco importa. Tu sei un Leone e, in quanto tale, devi sempre e comunque primeggiare sia in positivo che in negativo. Ecco perché specialmente durante una discussione non ti fai problemi a mostrare tutto il tuo orgoglio. Devi avere sempre la meglio sugli altri, c’è poco da fare. Ciò non toglie tuttavia tutta la tua forza e determinazione. Ma non solo. Sei energia pura e riesci sempre a strappare un sorriso agli altri anche nei momenti più complicati.

Non si può essere perfetti però e fai tanta fatica ad accettarlo, motivo per cui non ammetti mai i tuoi errori se non in via del tutto eccezionale. Proprio perché non sbagli quasi mai, quelle poche volte in cui capita, vivi l’errore come il più grande dei fallimenti e non riesci a ridimensionare quello che ti accade che è sempre mastodontico per te. Tuttavia, dimostrarsi sempre forte davanti agli altri non serve a nulla. Ben vengano le fragilità e i momenti di sconforto. E quando senti di non farcela più, metti da parte l’orgoglio e chiedi aiuto.