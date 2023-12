Costanza Caracciolo lascia senza parole con il dettaglio natalizio: in pochissimi hanno osato come lei

Costanza Caracciolo osa per questo Natale, ecco il dettaglio che lascia senza parole tutti i fan del web – FOTO

Costanza Caracciolo sorprende tutti anche in prossimità delle festività natalizie. Data la popolarità sui social dell’ex-velina, i suoi post sono costantemente sotto l’attenzione del web e dei tantissimi fan che la seguono con affetto; non è dunque strano che i preparativi per il Natale della showgirl e stilista, siano subito diventati virali.

Anche per quest’anno, Costanza passerà il Natale e chiuderà il 2023 (accogliendo inoltre il 2024) insieme alla sua meravigliosa famiglia: da anni, al fianco di suo marito Bobo Vieri, ha trovato la stabilità e la gioia in amore, godendo non soltanto del suo matrimonio, ma anche della nascita delle sue meravigliose bambine, Stella e Isabel, nate rispettivamente nel 2018 e nel 2020.

Non mancheranno foto e video dei pranzi, cenoni e momenti dedicati ai regali direttamente dal profilo Instagram dell’ex-velina, che intanto ha comunque lasciato senza parole tutti i fan sul web per questo particolare dettaglio mostrato: sembra che nessuno abbia osato così tanto come lei per questo Natale, ecco perché.

Costanza Caracciolo e il dettaglio particolarissimo per questo Natale: tutti sorpresi – FOTO

Tramite una nuova foto pubblicata nella sezione delle stories del suo profilo Instagram, Costanza Caracciolo ha mostrato a tutti i suoi fan, come da tradizione e come già fatto anche da tante altre sue colleghe del mondo dello spettacolo, il meraviglioso albero di Natale, senza dubbio piuttosto originale e addobbato in maniera particolare:

Invece del consueto abete verde, Costanza (insieme alla sua famiglia) ha optato quest’anno per un albero rosa, “osando” ancor di più col colore: la variante più frequente che si vede, in questi casi, è un albero bianco, mentre probabilmente molti utenti del web hanno visto per la prima volta proprio con l’ex-velina un albero rosa, capace di sorprendere immediatamente tutti quanti.

Pieno di stile e con già tanti pacchetti sotto le sue fronde, l’albero di Natale di casa Vieri-Caracciolo è curato nei minimi dettagli; in abbinamento al rosa dell’albero, tanti nastrini e palline bianche, oltre che varie decorazioni di colore argento. Tonalità sicuramente inusuali per questo periodo dell’anno, dove dominano il verde, il rosso, l’oro e anche l’argento, ma che risultano molto originali e che portano comunque eleganza e gioia nella casa di Costanza.